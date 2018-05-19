Diş hastanesinin mesaisine ramazan düzenlemesi Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesince ramazanda ağız ve diş sağlığı açısından mağduriyet yaşanmaması için iftardan sonra da hizmet verilmeye devam edilecek.

Hastane Başhekimi Dotor Ahmet Kuzu, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda toplum hassasiyetlerini düşündükleri için iftar saatinden sonra da hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

Gündüz poliklinik hizmetlerinin de aksamadan devam edeceğini aktaran Kuzu, şunları kaydetti:"Ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Ramazan ayında da insanlarımızın bu konularda mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle saat 23.30'a kadar poliklinik hizmeti vermeye devam edeceğiz. Böylelikle ramazan ayında oruç tutan hastalarımız iftardan sonra randevulu olarak hastanemize gelerek hizmetlerimizden faydalanabilir. Bunun dışında nöbet kliniğimiz 24 saat açıktır. Vatandaşlarımız 182'yi arayarak veya www.mhrs.gov.tr internet adresinden randevu alarak istedikleri doktora sıra beklemeden muayene olabilirler."

AA



