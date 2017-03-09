Diş hekimi adaylarına 'Malpraktis' anlatıldı

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından öğrencilere yönelik 'Malpraktis' konulu konferans düzenlendi. ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, ERÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağlar Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özdemir, tıbbi uygulama hatası hakkında öğrencilere slayt eşliğinde bilgiler verdi. Özdemir, "Atılan iddiaların büyük bir kısmı takipsizlikle yada diş hekimlerinin ceza almaması ile sonuçlanmaktadır ama sağlık çalışanları stresli bir süreç yaşamaktadır. Zaman zaman da çok mesnetsiz ve dayanıksız iddialar söz konusu olmaktadır. Bu konu şiirlere ve türkülere konu olmaktadır. Burada ardışık ameliyat ve ameliyattan sonra ortaya çıkan felç gibi iddialar var. Zaman zaman bu tip iddialarda diş hekimlerini yakalamaktadır. Tıbbi uygulama hatası farklı tanımlar ile karşılık bulabilir. Tıbbi uygulama hatası bir diş hekimine 4 farklı başlık altında sorun doğurur. Tazminat, ceza, idari ve mesleki sorumluluklardır. Bu 4 sorumluluk türünün de değerlendirme kıstası birbirinden farklı bağımsızdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler de merak ettikleri soruları Doç. Dr. Özdemir'e sordu.

İHA