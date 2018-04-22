Diş Hekimleri Odası genel kurul yaptı



Kayseri Diş Hekimleri Odası 17. Olağan Genel Kurulu üyelerin katılımı ile yapıldı.

Geriatri Merkezi Konferans salonunda düzenlenen genel kurul, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Açılış konuşmasını yapan Kayseri Diş Hekimleri Odası mevcut başkanı Emrullah Maraş, “ Kayseri Diş Hekimleri Odası bilindiği gibi Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kayseri’den oluşan 4 ili kapsayan bölge diş hekimliği odasıdır. Diş hekimleri odası sıkıntılı günler geçirmektedir. Bakanlığı ziyaret ettik. Belirli yürüyüşler gerçekleştirdik. 3 Şubat 2015 yönetmeliğini yumuşatmaya çalıştık. O yönetmelik de zemin kata açacağını bir muayeneye bile 3 kattan fazla bir sedye asansörü gerekmekteydi. Yönetim kurulundan arkadaşımız ruhsat alabilmek için 1 yıla kadar mücadele vermiştir. Bakanlıklarla yaptığımız konuşmalar sonrasında muayene açabilme rahatlığına kavuştuk” dedi.

Oda Başkanlığına mevcut başkan Emrullah Maraş, tek liste olarak aday oldu. Genel kurul yönetim listelerinin belirlenmesinin ardından yarın seçime gidecek.



İHA

