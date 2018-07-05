Dişlerin ‘düşmanı’ hazır ve paketlenmiş gıdalar

Besinlerdeki yüksek asit ve katlı maddelerinin dişlere etkileri
Tatil döneminde tükettiğimiz gıdalar çocukların ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle içinde yüksek miktarda asit içeren bazı turunçgiller, asidik özelliğiyle öne çıkan turşu, enerji içecekleri, meyve suları, içinde katkı maddesi olan gıdalar ve fast food tarzı beslenme dişlerin aşınmasına sebep olarak diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu asit yönünden oldukça zengin olan gıdaların dişlerde çürük ve diş hassasiyeti gibi problemlere sebep olduğunu, bu gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesi ya da tüketildikten sonra dişlerin mutlaka fırçalaması gerektiğinin altını çiziyor.
Yüksek asit miktarı diş aşındırmasıyla sonuçlanıyor
Yüksek asit miktarı içeren bazı turunçgillerin ve turşunun diş aşındırması sorunlarını beraberinde getirmektedir. Greyfurt ve limon gibi yüksek asit içeren gıdalar, diş sağlığına doğrudan zarar vermektedir. Yine aynı şekilde asitten zengin turşu gibi gıdalar da diş aşındırma sürecini hızlandırmakta, aşırı tüketilmesi halinde diş problemlerine yol açabilmektedir. Söz konusu zararlara karşı belirli periyotlarda diş hekimine başvurulmalı, diş ve ağız sağlığı kontrolleri ihmal edilmemelidir.
Katkı maddesi olan gıdalar dişlere ciddi zarar veriyor
Fast food ve konserve gıdalarda sıkça kullanılan renklendiriciler, aroma arttırıcılar, tatlandırıcılar ve anti-mikrobik katkı maddeleri dişlere önemli ölçüde zarar veriyor. Fast food tarzı beslenmede sıkça karşımıza çıkan katkı maddelerinin, dişin doğal yapısında önemli bozukluklara neden olduğunu söyleyen Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu; “Hazır pudinglerde, konserve gıdalarda, toz krema ve çorbalarda, soslarda, sakız ve şekerlerde, mayonez ve ketçaplarda, jölelerde kullanılan katkı maddeleri diş minesine zarar vermekte, tüm vücudu olduğu gibi diş sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Enerji verme özelliği olan içecekler ve meyve sularının içinde yer alan şeker miktarı da dişlerde çürüklere neden olmaktadır” dedi.
Tamamen yasaklamayın ama kısıtlayın
Çocukların vazgeçemediği abur cuburlar ve meyve suları, dişlerin en önemli düşmanları arasında yer alıyor. Çünkü abur cuburlar ve meyve sularının asidik yapısı dişleri aşındırarak çürüklere ve diş kayıplarına yol açıyor. Özellikle yaz ayları ve tatilin gelmesiyle birlikte abur cubur ve hazır gıdalar konusunda taviz veren aileler, çocuklarının dişleri için büyük bir yanlış yapıyor. Bu dönemde yapılması gereken tamamen hazır gıda tüketimi kesilmese de azaltılmasıdır. Ayrıca şeker, cips, asitli içecek vb. ürünler tüketildikten sonra çocukların dişleri mutlaka fırçalanmalı, ağızdaki asidik yapıyı yok etmek için bir bardak su içilmelidir.[Kurumsal]