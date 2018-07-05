Dişlerin ‘düşmanı’ hazır ve paketlenmiş gıdalar Sınırsız abur cubur, hamburger ve asitli içecek… Oyun konsolu ve tabletlerin başında geçen uzun saatler ve istediği zaman uyuyabilme özgürlüğü… Aslında tüm bunlar çocukların bir tatilden beklediklerinin sadece birkaçı. Tatil döneminin çocuklara sağladığı en keyifli şeylerden biri olan hazır gıdalar her ne kadar lezzetli görünse de dişler için aynı durum geçerli değildir. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, tatil döneminde daha fazla tüketilen ve çocukların diş sağlığını tehdit eden besinleri anlatıyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:37