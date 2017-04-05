Diyabet gözleri de etkiliyor

20 yıl ve üzerindeki diyabet hastalarının yüzde 85'in de diyabetik retinopati mevcut olduğunu kaydeden Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Altan Göktaş, diyabetin göz hastalıkları için zemin hazırladığını ifade etti. Doç. Dr. Altan Göktaş, diyabetin başlıca retinopati, glokom, katarakt ve geçici görme bozukluklarına neden olduğuna dikkat çekti.

Retinopati; diyabetin en önemli komplikasyonlardan biri

Retinopatinin, diyabetli hastalarda en sık rastlanan göz sorunlarının başında yer aldığını dile getiren Doç. Dr. Altan Göktaş, “Diyabetik retinopati iki evreden oluşuyor. Birinci evrede, retinada küçük damar genişlemeleri (mikroanevrizma) ve bozulmaları, noktasal ve yüzeyel küçük kanamalar, sıvı birikmesi (ödem) görülüyor. Bu evrede görme hafif ve orta derecede azalıyor. Bu hastalar en az altı ay aralıklarla takip edilerek, gerekli durumlarda lazer veya göz içi ilaç enjeksiyonları uygulanarak tedavi ediliyor. Diyabetik retinopatininikinci evresinde, retinada damar büyümeleri ve çekilmeleri, göz içine kanamalar meydana gelir. Bu evrede görme ileri derecede azaldığı ve hastada kısmi körlükler oluştuğu için hastalara göz arkası ameliyatı (vitrektomi) yapılması gerekiyor” dedi.

Son yıllarda diyabetik retinopatinin tedavisinde önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Altan Göktaş, tanı erken konduğunda ve görüşün hala normal olduğu dönemde tedaviden elde edilen başarının da arttığını vurguladı.

Katarakt erken yaşta ortaya çıkıyor, hızlı ilerliyor

Göz merceğinin bulanıklaşması ve görme netliğinin azalması olarak tanımlanabilecek kataraktın da diyabetin gözde yarattığı sorunlardan birini oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Altan Göktaş, “Altta yatan neden kesin olarak bilinmemekle birlikte diyabetli hastalarda katarakt gelişme riskinin yüzde 60 oranında daha fazla. Ama iyi kan şekeri kontrolü hem bu riski azaltıyor, hem de kataraktın ilerlemesini yavaşlatıyor” diye konuştu.

Glokom iki kat daha fazla görülüyor

Diyabet varlığının risk oluşturduğu bir diğer önemli göz probleminin glokom olduğunu belirten Doç. Dr. Altan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göz tansiyonu olarak da bilenen, ve göz sinirlerinin farklı nedenlerle hasar görmesi sonucu oluşan glokom diyabet hastalarında hem daha sık hem de daha erken yaşta görülüyor. Diyabetli kişilerde glokom gelişme ihtimali diyabetli olmayanlara göre iki kat daha fazla. Aynı şekilde bunda da iyi bir kan şekeri kontrolü ve düzenli göz muayenesi önemli.”

Göz bozukluklarında geçici değişiklikler yaşanabiliyor

Kan şekeri düzensiz olan, yükselme ve düşme şeklinde dalgalanma yaşayan diyabet hastalarında geçici görme bozuklukları görüldüğüne işaret eden Doç. Dr. Altan Göktaş, “Buna bağlı olarak gözlük numaralarında geçici değişiklikler oluşabiliyor. Bu şikayetlerin kan şekerinin normal seviyelerine geldiğinde düzeldiğini söyleyen Doç. Dr. Altan Göktaş,“Kan şekeri değişken olan hastalar gözlük alırken kan şekeri seviyelerine dikkat etmeli ve mutlaka bir doktora danışmalıdır” şeklinde konuştu.

Göz üzerindeki zararları engellemek mümkün

Erken tanı ve düzenli göz muayenelerinin söz konusu hastalıkların ilerlemesini engelleyeceğinin altını çizen Doç. Dr. Altan Göktaş, “Yılda en az bir kez diyabete bağlı göz hastalıkları konusunda uzman bir hekim tarafından göz muayenesinden geçmek, kan şekerini kontrol altında tutmak, kan basıncı ve kolesterol seviyelerinizi normale getirilmesi, sigara kullanılıyorsa sigaranın bırakılması ve düzenli egzersiz yapılması gibi önlemlerle diyabetin neden olacağı hastalıklar önlenebilir” ifadelerini kullandı.