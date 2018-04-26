Diyabetle mücadelede 'kılavuz' dönemi

Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türk Diyabet Cemiyeti, Türkiye Diyabet Vakfı ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet, Diyabet Hemşireliği, Diyabet, Obezite ve Beslenme derneklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu "İnsülin Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavileri Kılavuzu" hazırlandı.

Ortak bir çalışmanın ürünü olarak yayımlanan kılavuz, ülke genelinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren hastane ve sağlık tesislerine gönderilecek. Kılavuzda, doğru teknik ve dozda yapıldığında hayat kurtaran insülinin enjeksiyon uygulaması için önemli bilgiler ve yeni standartlar yer alıyor.

Hem sağlık personelinin hem de hastanın konuya daha bilinçli yaklaşmasına da olanak sunacak kılavuzla Türkiye'de, yüksek düzeylerde seyreden kan şekeri ortalamasının düşürülmesi ve bu alanda standardizasyon sağlanması amaçlanıyor.



AA

