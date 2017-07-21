Diyabetli hastalara yaz önerileri

Diyabet her zaman kontrol altında tutulması gereken bir hastalık. Diyabet (şeker) gibi kronik hastalığı olanların tatilde daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman tatilcileri uyarıyor: “Bir diyabet hastası çantasında hipoglisemi riskine karşı şeker ya da meyve suyu, ara öğün, kan şekeri ölçüm cihazı, eğer kullanıyorsa hap, insülin ve insülin iğne uçlarını bulundurmalı. Ama seyahatte bunları bagaja vermemeli, yanında taşımalı. Bu basit ama etkili bir püf noktası ve hayati önem taşıyor.”

21 Temmuz 2017 Cuma 09:43