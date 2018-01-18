Doç. Dr. Dilci’den KAYSO’ya ziyaret

Doç. Dr. Tuncay Dilci’yi KAYSO’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nin Türkiye’de alanında ilk dernek olduğunu belirterek, “Dijital bağımlılıkla ilgili Amerika ve Avrupa ülkelerinde ciddi araştırma ve anketler yapıldığını biliyoruz. Bu araştırmalar tabi ki bir endişeden kaynaklanıyor. Herhalde bu endişeleri bertaraf etmenin en güzel yolu, ebeveynlerin çocuklarına daha fazla zaman ayırmaları ve onları farklı etkinliklere yönlendirerek, dijital ortamdan olabildiğince uzak tutmaktır” dedi.

Çağımızın hastalığı olarak da değerlendirilebilecek dijital bağımlılık konusunda Doç. Dr. Dilci’nin çok ciddi tespitleri olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Çok isabetli bir alanda çalışma başlatıldı. Bu konuda KAYSO olarak bize düşen bir şey olursa da elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bildiğim kadarıyla daha yeni bir dernek. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayıp, önemli projelere imza atacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci ise, hem tanışmak, hem de dernek faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı KAYSO Başkanı Büyüksimitci’ye teşekkür etti.

Dernek hakkında bilgi veren Doç. Dr. Dilci, “Derneğimiz Türkiye’de alanında ilk kurulan dernek. Daha yeniyiz. Tüm Türkiye ve Avrupa’da şubeleşme çalışmalarımız devam ediyor. Malum üzere son zamanlarda fiber ortama ve yanlış kullanıma ilişkin ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu sorunların daha da derinleşmeden milletimizce bertaraf edilerek dijital okur yazarlık adına farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yönde gerçekleşecek maddi manevi ruhsal bozuklukların önlenmesine yönelik, farkındalık ve rehabilitasyon gibi ıslah projeleri ile kamu yararına hizmet vermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

