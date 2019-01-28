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Doğa dostu muhtar adayı

Kayseri’de, Ziya Gökalp Muhtar Adayı Nurcan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla mahallelilere bin adet bez çanta dağıttı.

Doğa dostu muhtar adayı

Kayseri’de, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde mahalle muhtar adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan İlçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Muhtar Adayı El Sanatları Öğretmeni Nurcan Göktaş da, yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla kağıt broşür yerine bez çanta dağıtan Göktaş, mahallelilerden tam not aldı.
Muhtar Adayı Nurcan Göktaş, yaptığı açıklamada, mahallelerine en iyi hizmeti getireceklerini söyleyerek, “Mahallemde işim gereği hanımlarla iç içeyiz. Hanımlarımızın ve büyüklerimizin yönlendirmesiyle bu yolda mahalle muhtarlığına aday oldum. Genç ve yenilikçi bir ekiple geliyoruz. 4 hanım ve 4 erkek azamız olacak. Çünkü hanım meclisini hanımlarla, erkek meclisine erkeklerle girerek güzel bir işletişim kurduktan sonra kurum ve kuruluşlardan hizmetleri Ziya Gökalp’e getirmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız” dedi.

Göktaş, “Sıfır Atık Projesine Ziya Gökalp olarak katkıda bulunmak istedim. Çünkü poşet kirliliği birçok yerde önümüze geçiyor ve dönüşümü zor oluyor. Bizde afiş ve diğer kağıtların yerine bez çanta kullanmak istedik. Bunun güzel bir hizmet olacağını düşündük ve bin tane bez çanta dağıttık” diye konuştu.
 

İHA

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