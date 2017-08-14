Doğa yürüyüşüne yoğun ilgi

Ağırnas’a bağlı Bağpınar mevkiinde yapılan yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Spor AŞ Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hatıra fotoğrafı da çekindi. Salıncaktaki çocukları sallayan Başkan Çelik, daha sonra etkinlikten ayrıldı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, yürüyüşe yaşlısı ve genciyle katılımın yoğun olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. İşlertaş, “3 bin katılımcı ile doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak ayda 2 veya 3 kez şartlara uygun olarak bu etkinliğimizi yapıyoruz. Biz ‘Artık hedefimize ulaşabiliyoruz’ diyebiliriz. Yaşlısıyla, genciyle burada spor yapabiliyor. Sporun güzelliği sadece spor merkezleri değil doğa sporları ile de spor yapılabildiğini, insanlara kabul ettirmeye başladık. Her geçen gün büyüyen bir trend oluyor. Parkur ve tabiat ile iç içe olduğu için sayıyı biraz kısıtlı tuttuk” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılımların 10 bin kişiyi bulduğunu kaydeden İşlertaş, şunları söyledi:

“Yürüyüşümüz 6 kilometrelik bir parkurda yapılıyor. Özellikle belirli noktalarda insanların su ihtiyaçları gibi her türlü emniyetleri kontrol altına alınarak yapılan bir etkinliktir. İnsanlara yürüyüş sonunda çay, kahve ve kahvaltı ikramımızda bulunuyor. Vatandaşlar, spor etkinliklerimizi internet sitemizden takip edebilirler. Bu gibi etkinlikler için gelen talep sürekli olarak artıyor. Spor A.Ş. olarak biz 24 saatte 4 organizasyon yaptık” dedi.

Kurum Haberi

