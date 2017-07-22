DOĞMAMIŞ BİR BEBEĞİN LAİK GÜNLÜĞÜ

Savulun mürteciler! “Laik Faik” geliyor

13 Haziran 2017: Çok sevinçliyim sevgili günlük. Bugün tam 7 aylık oldum. Dünyaya gelmeme en fazla 2 ay 10 gün kaldı. Bugün babam anneme Cumhuriyet gazetesindeki bir haberi okudu. CHP’li bir milletvekili irtica tehdidine karşı çocuklara anne karnından itibaren laik-ilerici eğitimin verilmesi gerektiğini söylemiş. Uzun uzun bu teklifin önemi üzerinde konuşmaya başladılar. Hemen kağıt kalem alıp bir eğitim programı taslağı hazırladılar. Anne ve babamın daha doğmadan bana verdikleri önem gözlerimi yaşarttı. Doğrusu çok şanslı bir erkek bebeğim.

20 Haziran 2017: Uzun hazırlıklardan sonra kağıda dökülen çağdaş eğitim programım bugün resmen başladı. Annem cep telefonunun kulaklığını karnına yani benim yeni gelişmekte olan kulaklarıma dayayarak 10. Yıl Marşı’nı tam 10 kez dinletti. Ancak ayağımla tempo tutarken kadıncağızın karnını çok tekmelemişim ki inleyip durdu. Ne yapalım, çağdaşlık için her zorluğa katlanmak zorundayız. Ardından sırayla “Harbiye”, “Dağ Başını Duman Almış” ve “İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar” marşlarını 5’er kez dinletti. Artık bu marşları ıslıkla çalabiliyor ve hafif hafif mırıldanabiliyorum.

25 Haziran 2017: Müzik eğitimim sürüyor. İdeolojik marşlardan ve “Türkiye laiktir, laik kalacak” türü temel sloganlardan sonra klasik müziğe geçtik. Fazıl Say’dan çeşitlemelerle işe başladık. Bu arada şiiri de ihmal etmiyorlar. Babam, akşam işten geldiğinde Nazım Hikmet’ten “Kuvayı Milliye Destanı”nı benim için okudu.

30 Haziran 2017: Annem çağdaş Türk resmini tanıtmaya çalışıyor. İlk olarak Bedri Baykam’ın bazı tablolarını karnına yani benim gözlerime tutarak tanıtmaya başladı. Çok net göremesem de bulanık bazı görüntüler seçtim. Galiba kadeh tokuşturan iki insan yağlanmış mayolu kadınların güreşini seyrediyorlardı. “Çağdaş Türkiye” böyle bir şey olmalı.

1 Temmuz 2017: Çağdaş müzik, şiir ve resim eğitimim tamamlandı. Annem şimdi de benim için temel laik eserleri kitaptan yüksek sesle okumaya başladı. Fonda 10. Yıl Marşı çalarken Nutuk’u okuyor. Arada rahmetli Yaşar Nuri Öztürk amcanın eski televizyon programlarını da açarak laik dini eğitimimi de ihmal etmiyor.

5 Temmuz 2017: Çok sevinçliyim. Artık bir adım var. Annemle babam “laik” kelimesine kafiyeli olması için ismimi “Faik” koymaya karar verdiler. “Laik Faik”. Hiç fena değil doğrusu…

8 Temmuz 2017: “Nutuk” dün tamamlanmıştı. Bugün de “Şu Çılgın Türkler”i okumaya başladı. Meğer biz ne büyük bir ulusmuşuz. Tarihte nice devletler kurmuşuz. Nasıl kafiyeydi ama… Ben de şair oluyorum galiba…

Asparagas haber

Rıfat YÖRÜK