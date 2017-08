Doğru beslenin yazı rahat geçirin

İşte Güzel’in verdiği o bilgiler;

Bol sıvı alın

Yaz mevsiminde beslenmenin en önemli kısmı vücudun sıvı dengesini korumaktır. Sıcak havada terle kaybedilen sıvıyı yerine koyarak vücudu dehidrasyondan yani susuz kalmaktan önleriz. Su bizim için hayati önem taşır ve bunun için günde 2.5-3 litreye kadar su tüketilmelidir. Çay ve kahve ya da kolalı içecekler kafein içerdiği için su yerine geçmez hatta ne kadar çok tüketilirse vücut o kadar su kaybeder. Bunlar yerine yazın ayran, kefir, bitki çayı, süt ve taze meyve ile yapılan soğuk içecekler tercih edilmelidir.

Güneşe maruz kalmayın

Güneşe fazlaca maruz kaldığımız yaz dönemi cilt kuruyarak nem kaybeder, bu da cildin çabuk yaşlanmasına neden olur. Beslenme bütün organlarımızı etkilediği gibi cildimiz için de çok önemlidir. Cilt için yine nemi koruyan sudur. Bunun dışında bol sebze ve meyve tüketimi cilt için ihtiyacımız olan vitaminleri sağlar. Güneşte kalınan dönem boyunca antioksidan içeriği yüksek besinleri tüketmek cilt sağlığı için hatta ileride olası cilt kanseri için önlemdir. Yaz dönemi sebze-meyve çeşidi zaten artacağı için beslenme daha sağlıklı ve dengeli olur. Yeter ki her gün farklı çeşit sebze meyve tüketerek farklı besin öğeleri alın.

Her mevsim Akdeniz tipi beslenin

Bol sebze, meyve, zeytinyağı, tam tahıllı karbonhidratlar, balık ve kurubaklagil tüketimi Akdeniz diyetinin temelidir. Yaz dönemi kırmızı et tüketimini azaltmak, yağlı kızarmış, hamurlu yemekleri tüketmemek ve proteini daha çok balıktan ve baklagillerden almak, tahıllı ekmek tüketmek, her öğünde sebze, salata ve meyve olmasına dikkat etmek hem zindelik sağlar hem de birçok hastalığa karşı koruyucudur. Kahvaltıda yenen domates, taze biber, nane, maydanoz vb yeşillikler bize bol C vitamini sağlar ve besin desteği olarak almaya bile gerek kalmaz. Öğle ve akşam yemeklerinde de mutlaka bir çeşit zeytinyağlı sebze ve bol renkli bir salata olmalıdır.

Yaz meyveleri ile yaşlanmaya dur deyin

Yaz meyveleri aslında bizim için çok önemli ve farklı işlevleri olan meyvelerdir. Her gün en az 3-4 porsiyon farklı meyve tüketmeliyiz ki farklı vitamin mineral alalım.

Karpuz: Yazın en gözde meyvesidir. Bol su içerir, likopen ve beta-karotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.

Çilek: En önemli antioksidanlardan C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Dolayısıyla kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur, cildin yine yenilenmesinde C vitamini çok önemlidir.

Kayısı: Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zengindir. Bunun dışında C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir, ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Kiraz: Kiraz C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde bulunan kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.

Taze üzüm: Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.

