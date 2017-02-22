Doktorlar Erciyes'te buluştu

Doktorların aileleri ile katıldığı etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, yoğun çalışma temposu içinde olan doktorların stresten uzak bir hafta sonu geçirmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “ Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz mangal partimiz bu yılda oldukça renkli geçti. Erciyes Mirada Otel’de ki etkinliğimize üyelerimizin aileleri ile birlikte katıldılar. Hem hoş bir sohbet ortamı oldu hem de kayak yaparak biraz olsun iş stresinden uzaklaştılar.

Biz Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, üyelerimize mesleki anlamda çalışmaların yanı sıra böyle sosyal etkinlikler de düzenleyerek birbirleriyle kaynaşmalarına da olanak sağlamak için gayret gösteriyoruz” dedi.

Mangal partisine katılan doktorlar ve aileleri de Tabip Odası yönetim kuruluna teşekkür ederek, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade ettiler.



İHA