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Down Sendromlu Ramazan İlçe Halkının Gönlünde Taht Kurdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan 29 yaşındaki Ramazan Gül, hayat mücadelesi ve çalışma prensipleri ile ilçe halkının gönlünde taht kurdu.

Down Sendromlu Ramazan İlçe Halkının Gönlünde Taht Kurdu

29 yaşındaki Ramazan Gül, Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi'nin destekleri ile açmış olduğu iş yerinde ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Verdiği hayat mücadelesi ve çalışma prensipleri ile ilçedeki diğer esnaflara da örnek olan Ramazan Gül, kısa sürede dükkanının bulunduğu pasajda esnafların ve müşterilerinin sevgisini kazandı.



İlçe halkı tarafından sevilen Ramazan Gül'ün dükkanı 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Büyük-küçük herkes ilçenin sevilen siması olan Ramazan'ı ziyaret ederek Down Sendromlular Günü'nü kutladı. Vatandaşların ve esnafların kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Ramazan Gül, "Cumhurbaşkanımızın da Develi'ye gelerek dükkanımı ziyaret etmesini istiyorum. Ona küçük dükkanımda bir çay ısmarlamak istiyorum" diye konuştu.



Ramazan'ın komşusu olan esnaflardan Nazif Karaduman, "Ramazan sabah saat 08.00'da gelir dükkanını açar akşam 18.00'a kadar çalışır. Çok prensipli bir arkadaşımız. Akşam paydos ettikten sonra ayakkabı boyamaya gelsinler kesinlikle boyamaz. Şimdi kendisinin bir projesi var ikinci bir dükkanı açmak istiyor. Orada da bayan bölümü olacak. Biz de kendisine destek vermeye çalışacağız" diye konuştu.


 

İHA

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