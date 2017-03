Down sendromluların "Zeynep ablası"

Sosyal hizmetler bölümü mezunu Zeynep Ayan (32), bölüm stajını yaparken zaman zaman down sendromlu çocuklarla bir araya gelme imkanı buldu. Çocukların sevgilerinden ve iyi yürekli oluşlarından etkilenen Ayan, hep bir kafe açarak down sendromlu çocukları burada hem istihdam etmeyi hem de sosyal hayatın içine katmayı hayal etti.



Kafe açmak için uzun zaman uğraşan Ayan, 2 yıl önce hayalini gerçekleştirdi ve kentin ilk "down kafe"sini açtı.



Köşk Mahallesi'ndeki kafede 3 down sendromlu genci istihdam eden Ayan, ilerleyen zamanlarda daha çok çocuğa yardımcı olmak istiyor.



Ayan, yaptığı açıklamada, diğer şehirlerde de benzer işletmeler bulunduğunu ancak bunların bir vakıf ya da dernek destekli olduğunu söyledi.



Kafeyi açarken ticaretten çok manevi haz almayı amaçladığını ifade eden Ayan, downlu çocukları hayata kazandırıp faydalı bir insan olmanın keyfini yaşamak istediğini dile getirdi.



Down sendromlu çocuklarla kafeyi açmadan önce tanıştığını anlatan Ayan, "Bu çocuklara hep ilgim vardı. Toplumun bu çocuklara bakış açılarının değişmesini istiyordum. Bu çocukları görenlerin 'acaba zarar verir mi, bana vururlar mı' algısını ortadan kaldırmak istiyordum. Ben sosyal hizmetler mezunuyum. Staj yaparken bu çocuklar ne bana vurdular, ne sıkıntı yaşattılar. Tamamen sevgiyle yaklaştılar. Benim gördüğümü diğer insanlar da görsün istedim. Onların masumiyetini gördüm herkes görsün istedim." diye konuştu.







Aileler de memnun

Kafede çalışan çocukların ailelerini de ikna etmek için çaba gösterdiğini belirten Ayan, toplumda var olan "bu çocuk çalışamaz" algısının bazı ailelerde de bulunduğunu aktardı.

Ailelerin çocukların çalışmasına ön yargılı yaklaştıklarına dikkati çeken Ayan, şunları kaydetti:

"Aileler, 'O yapamaz ki, çalışamaz ki' dediler. Aslında bu çocuk çalışmayacak, burada bulunacak. Bir çay, kahve getirmek zor iş değil, zaten bunu evde de yapıyorlar. Şu an aileleri de çok memnun çünkü hem çocuklar az da olsa maddi kazanç elde ediyor hem de çocuklar da bir değişim var. İlerleyen dönemlerde daha çok çocukla olalım istiyoruz. Şu an 3 çocuğumuz var, bazen kalabalık etkinliklerde bu sayı artıyor ama etkinlik çok büyükse çocuklarımız hiç çalışmıyor onlar eğleniyor gönüllü ablalarımız, abilerimiz bize yardıma geliyorlar. İlk amacımız para kazanmak değil, onları sosyal hayata kazandırmak. Ulaşımlarını ben sağlıyorum. Öğlen işe başlıyorlar. Uykularını alıp kahvaltılarını yapıp buraya geliyorlar. Çocukların rahatı ve mutluluğu ilk planda. Yorulduklarını gözlemlediğimde birkaç gün dinlendiriyorum.

Ayan, iş hayatına katılan down sendromlu gençlerde gözle görülür, olumlu değişimler olduğunu, özellikle konuşmalarının ilk zamana göre daha anlaşılır hale geldiğini söyledi.

Çalışma arkadaşlarının ilk zamanlar işe alışmakta zorlandıklarını anlatan Ayan, "Döküp kırdıklarında dönüp bakmadık. Birinin elinden bardak düşünce ona mahcubiyet yaşattırmadık, olmamış gibi davrandık. Zamanla alıştılar servis yapmaya, çay, kahve yapmaya. En büyük isteğim müşteri geldiğinde saha da olmaları, kapıdan girenler onları görmeli." ifadelerini kullandı.

Ayan, kafeye sık sık çocukları görmek için ziyarete gelen bir ailenin de işletmenin ortaklığına katıldığını ve böylece yükünün biraz da olsa azaldığını sözlerine ekledi.







"Çalışma arkadaşlarımı seviyorum"

Kafede çalışan 26 yaşındaki down sendromlu Gülhanım Çankaya da kafenin açılışından bu yana çalıştığını aktararak, "Çay, kahve yapıyorum, tost yapıyorum. İşimi çok seviyorum." dedi.

Down sendromlulardan Gamze Duman (29) da ilk kez bir yerde çalıştığını belirterek, tüm down sendromlulara evlerinden çıkıp hayata karışmalarını tavsiye etti.

Sempatik tavırlarıyla işletmenin gözdesi olan İbrahim Gansu (25) da çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Zeynep'i ve çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğlen geliyorum, akşam çıkıyorum. Downlu çocuklar buraya gelirler, eğlenirler. Bu imkanı veren Zeynep hanıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.