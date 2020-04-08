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Dronla alışveriş yapıyor

Yaşı nedeniyle sokağa çıkması yasaklanınca Kayseri’de drone kullanan 19 yaşındaki İsmail Duran markete dronu ile gidip bir poşet dolusu ev ihtiyacını aldı.

Dronla alışveriş yapıyor

Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak için drone videoları çekip sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki İsmail Duran kendi topladığı FPV drone ile evinin market alışverişini yaptı. 20 yaş altındaki gençlerin Korona Virüsü (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkması yasaklanınca Duran, çözümü kendi topladığı dronu devreye sokmakta buldu. Kayseri Yıldızevler Mahallesindeki evinin balkonunda ilk önce alacakların listesini yazan notu drona sabitledi.



Daha sonra dronu evinin karşısındaki markete göndererek yere iniş yaptı. Market sahibi dronun üzerindeki notu alarak ihtiyaçları bir poşete doldurdu. Poşeti dronun altına sabitlendikten sonra cihazı balkona getirip ihtiyacı olan malzemeleri temin etti. İsmail Duran çektiği videoda 20 yaşın altında olduğu için dronu ile alışverişini yaptığını ifade ederek “evde kal, güvende kal” dedi. 



 

İHA

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