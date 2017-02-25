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Dünyaca ünlü lezzetler Kayserililer ile buluşmaya devam ediyor

Türkiye’de 600’den fazla restoranla hizmet veren Burger King® ve dışı çıtır içi yumuşacık lezzetlerini 170’i aşkın restoranında tavuk severlerle buluşturan Popeyes®, Kayseri İldem Park’ta yeni restoranlarıyla kapılarını lezzet severlere açıyor.

Dünyaca ünlü lezzetler Kayserililer ile buluşmaya devam ediyor
Türkiye’de 1000’e yakın restoranı ve 23 yıllık tecrübesiyle hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri olan TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King® ve Popeyes® markaları istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Restoran zincirine her geçen gün yeni bir halka ekleyen Burger King®, Kayseri’deki 6’ıncı restoranını, Popeyes® ise 3’üncü restoranını İldem Park AVM’de açıyor.
Konuyla ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan: TAB Gıda olarak Türkiye’de 250’ye yakını franchise olmak üzere 1000’e yakın restoranla hizmet veriyoruz; büyümemize özellikle sunduğumuz avantajlı franchise fırsatlarıyla devam edeceğiz. İldem Park AVM’de açılan yeni restoranlarımızla Kayseri’de Burger King® markamızla 6, Popeyes® markamızla 3 restorana ulaştık.  Kayseri, konumu ve potansiyeli açısından bizim için önemli bir noktada yer alıyor. Özellikle franchise sistemimiz yatırımcılar için ciddi avantajlar sunuyor. Bu doğrultuda yeni franchise restoranlarımızla hem Kayseri’de hem bölgede hem de Türkiye genelinde büyümeyi planlıyoruz. 2017 yılında Türkiye genelinde 60 franchise restoranı verme hedefimiz var. Burger King®’in güçlü ve güvenilir marka algısı ve avantajlı franchise fırsatlarımızla restoran sayımızı daha da arttırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle Kayseri, Edirne, Zonguldak, Nevşehir, Ordu illerinde franchise restoran sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri Popeyes® ve doyumsuz lezzetlerin adresi Burger King® en çok yatırım yapılmasını beklediğimiz markalarımız.” diye konuştu.
Kurum Haberi
 
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