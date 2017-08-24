Dünyam Hastanesi'nin acı günü

75 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yusuf Öztürk için hastane önünde tören düzenlendi. Ailesinin ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende konuşma yapan Başhekim Erol Bedir, "30 senelik dostum, kendinden beklenen şekilde, kimseye eziyet etmeden, kimseye eyvallah etmeden kendi işini kendi gördü" dedi.

Bedir, "Hayatta olduğu dönemde hiç zahmet vermeden aramızdan ayrıldı. Sürprizin en büyüğü, beklemediğimiz bir olay. Ama kendisi bekliyordu" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Son bir yıl içinde kaybettiği yakınları ile artık sıra bende diyordu. Ama o güzel insan sanki bunu hissetmişti. Sanki bu da planlıydı. Zaten plansız hiç bir şey yapmazdı. Herhalde dünyada insanlara hiç kötülüğü olmayan adam gibi adam diye tarif etsek Yusuf hocayı gösterirdik. İlme, eğitime, insanlığa aşık bir insandı. Pırıl pırıl bir Anadolu insanıydı. Ben daha onun gömleğinin bir tek düğmesinin açık olduğunu görmedim. Hizmetlisinden doktoruna kadar nasıl davrandığını hepimiz biliyoruz. Allah rahmet eylesin, koca bir çınar gitti."

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrasında Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün cenazesi Ankara'ya gönderildi.

