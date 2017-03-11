Dünyam Hastanesi’nden sağlık hizmeti

2011 yılında hizmete açılan ve açıldığı günden bu yana yaptıkları çalışmalar ile adından sıkça bahsettiren Özel Dünyam Hastanesi, Kayseri'de düzenlenen fuar ve etkinliklerde yerini alıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Hastane Koordinatörü Feyza Yöndem, vatandaşlara hizmet etmekten mutlu olduklarını kaydetti. Yöndem, "Hastane olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kurumumuzu temsil etmekteyiz. Burada bulunma nedenimiz, fuara gelen katılımcıların tansiyonlarını ölçerek, onlara sağlıkla ilgili bir ön tarama gerçekleştirmektir. Herhangi bir rahatsızlık hissettiklerinde anında müdahale edebilmek amacıyla buradayız. Fuara gelen ziyaretçiler ile Dünyam Hastanesi'ni buluşturuyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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