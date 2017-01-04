Dünyanın polisiye haritası çıkarılıyor Dünyadaki gelişmelere ışık tutacak eğitim programlarıyla dikkat çeken Bilgi Eğitim, yine ilgiyle takip edilecek bir programı hayata geçiriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, polisiye türünün başlangıcından günümüze geldiği noktayı masaya yatırıyor. 14 Ocak-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek ‘Dünyanın Polisiye Haritası’ eğitim programı, meraklılarını bekliyor

En çok ilgi çeken edebiyat türü



Tüm dünyada en çok okunan, en çok izlenen eser ve yapımların başını çeken polisiyeye olan ilgi artmaya devam ediyor. Sanat ve edebiyat alanında da bu ivmeye yönelik gelişmeler gözleniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, polisiye türünün başlangıcından günümüze geldiği noktayı masaya yatırıyor. ‘Dünyanın Polisiye Haritası’ eğitim programı, 14 Ocak-18 Şubat arasında Cumartesi günleri santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek. Programda, İngiltere'den ABD'ye, Latin Amerika'dan Kuzey Avrupa'ya, Osmanlı'dan günümüz Türkçe edebiyatına polisiye türünün gelişimine ışık tutulacak.



Coğrafyadan siyasete her alanda



Dünyanın Polisiye Haritası, Polisiye türü ne zaman, nerede ortaya çıktı? Neden çıktı? Hangi büyük klasikler polisiye formatını kullanıyor? Polisiye yazmaya kalkışıp başaramayan büyük yazarlar kimler? sorularına yanıt arayacak. Eğitim programı kapsamında coğrafyadan siyasete, polisiyeyi ülkesine göre farklılaştıran etmenler incelenecek. Günümüzde de tartışılan ‘Polisiye ciddi edebiyat mı, değil mi?’ Toplumsal romanın yerini alır mı?’ gibi önemli noktaları edebiyatın ustaları yorumlayacak. Eğitimlerde, polisiyenin Türkiye’deki öncülerinden yazar Ahmet Ümit, eleştirmen Ömer Türkeş gibi isimler de yer alacak. 6 hafta toplam 18 saat sürecek eğitimin ücreti 480 TL olacak. Başvuru ve kayıt için iletişim bilgileri bilgi-egitim@bilgi.edu.tr ve 0 (212) 311 7171. (Kurumsal haber)











