Dünyanın yüzde 5’i depresyonda

2007’den bu yana depresyonda olan kişi sayısında yüzde 18’lik artış olduğu belirtilirken vakaların genelde düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde olduğu belirtildi.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press çağın hastalığı depresyon konulu medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in hazırladığı rapora göre geçtiğimiz yıldan itibaren depresyon konulu 23 bin 415 haberin medyaya yansıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan başlıklardan en dikkat çekici olanı Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 260 bin kişinin depresyonda olduğunun belirtilmesi oldu. Raporda kadınların erkeklere oranla depresyon ve ankisiyete hastalıklara daha yatkın olduğu saptandı. Türkiye’nin sağlık problemleri arasında önemli bir başlık olarak nitelendirilen depresyon, uzmanların öngörülerine göre 2030 yılında daha yaygın bir hale gelecek.

Kurum Haberi



