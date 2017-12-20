Düşünce Akademisi‘nde “insan” konuşuldu

Dönem başında başlayan Düşünce Akademisi seminerlerinin geçtiğimiz haftaki konuğu ERÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kuşat oldu. Kuşat, ‘İnsan nasıl olmaktadır?’ konulu bir seminer verdi.

Doç. Dr. Ali Kuşat, insanın doğduğu günden itibaren güven duygusuna muhtaç olduğunu belirterek; günümüzde bile devletlerin ekonomisinin en büyük bölümünü savunmaya ayırdığını kaydetti.

İnsanın doğumundan itibaren en güvenilir gördüğü kişinin annesi olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Kuşat, “Psikologların yaptıkları araştırmalara göre dünyadaki en başarılı kişilerin başarılarını annelerinden aldığı görülmektedir. Yani başarılı olmamızın büyük ölçüde sebebi kadınlarımızdır. Hatta Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin altında yatan sebeplerden bir tanesi annesinin onu ‘İstanbul’u fethedecek’ diyerek yetiştirmesidir. İnsana doğuştan itibaren nasıl davranırsanız, nasıl bir sosyal ortamda yetiştirirseniz bu kişinin hayatı boyunca etkili olacaktır. Çocuğa kendi işini yapabileceğine dair güven kazandırmalıyız. Aksi takdirde bunu çocuklarımıza kazandırmadığımızda ileride bu hastalık ve tembellik olarak vuku bulacaktır. Çocuğa o güveni bebeklikten itibaren vermeliyiz. Belki onlar bizden daha farklı şeyleri görebilir, daha alternatif seçenekler sunabilir. Sonuç olarak güvenmek ve güven vermek hem bizim açımızdan hem çocuk daha faydalı olacaktır.” dedi.

Özellikle gençlerin ergenlik döneminde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kuşat; bu konuda en çok sorumluluğun anne babalara düştüğünü söyledi.

Haber: M. Furkan ŞAHİN/ Osman Gazi GÜN



