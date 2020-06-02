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Efsanevi Gül Cemal binasının hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor

Şu anda Pazarören Anadolu Lisesi olan, daha önce Köy Enstitüsü olarak hizmet veren okuldaki Gül Cemal binasının hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor.

Efsanevi Gül Cemal binasının hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor

1939 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören kasabasında kurulan Köy Enstitüsü’nde bulunan tarihi binalar, adlarının veriliş hikayeleriyle de dikkat çekiyor. İlk kurulduğu gün Köy Enstitüsü daha sonra Pazarören Öğretmen Lisesi ve şu anda Pazarören Anadolu Lisesi olarak hizmet veren okuldaki Gül Cemal binası duygulandıran hikayesiyle dinleyenleri hayretler içinde bırakıyor.



Pınarbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Acet, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinin okulun kampus alanındaki incelemelerinde, Gül Cemal binasının hikayesini anlattı.
Hayrettin Acet, “Ailesi tarafından küçük yaşta gönderilen Cemal, o zamanın şartlarında verilen eğitimler çerçevesinde hem yapılan okul binasının inşaatında çalışıyor hem de eğitimini görüyor. O zamanlarda Enstitü’de okuyanlar inşaat, marangozluk, veterinerlik, sağlık gibi alanlarda yetişerek gittikleri köyde 20 yıl boyunca vatandaşlara hizmet ediyordu.



Cemal, kampus alanında yapılan binada çalışırken dengesini kaybediyor ve binanın temeline düşüyor. Yardımına koşan arkadaşları bakıyorlar ki Cemal hayatını kaybetmiş ama cenazesi gülüyor. Herkes buna çok şaşırıyor. O dönemin şartlarında öğrencilerin cenazesinin memleketlerine gönderilmesi çok zor olduğu için Cemal’in cenazesi okul mezarlığına defnediliyor ve çalıştığı okul binasının ismi ‘Gül Cemal’ olarak veriliyor” dedi.




Okul Müdürü Acet, Köy Enstitüsü zamanında yaşanan hastalık veya çeşitli sebeplerden dolayı yaklaşık 300 öğrencinin hayatını kaybettiğini, bu öğrencilerin okul mezarlığına defnedildiğini söyledi.
 

İHA

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Ergül uzan 3 ay önce

Hayır öyle değil Ben o okulda okudum Gülcemal o çocuğun adı.Anadolu da Gülcemal isminde çok isim var.Gülcemal anlamı gül yüzlü güzel anlamına gelir.Okul inşaatında çalışırken yükseğe koydukları bir taş düşer Gülcemal altında kalır.O binaya Gülcemal adı konulur.Yani temelde değil bina bitimine yakın olan bir kaza Biz arşivlemeyi ve belge tutmayı öğrenemeyen bir toplumuz.Ne yazık ki kayıtlı bir belge yok

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Ayşe Tosun 3 ay önce

Bu kurumlar Turkiyenin kurtuluş muucalesi kurumlarıydı. Kapatanlar cezasını çok agir ödedi. Ayrica bizlerede odetti.

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Efsane biri 3 ay önce

Bilgiler yanlış.
Gülcemal adı sultan vahdettinin eşinin ve yaptırdığı geminin adıdır. Oradan esinlenmiş tır.
Ölen öğrenci sayısı belli değildir. Birkaç tanesi dışında memleketlerine yollanmıştır.
Selamlar.

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Nazım Özyürek 3 hafta önce

Sonuçta, okul binasının yapımı sırasında hayatını kaybeden genç bir öğrenci var.Murdına erememiş bir öğretmen neferi.ismi o binaya"Gülcemal"olarak verilmiş.Allah rahmet eylesin.

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