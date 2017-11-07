Eklem sorunlarına ‘Kapalı Cerrahi’ 

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan, “Omuz ekleminin insan vücudunun en hareketli ve en karmaşık eklemi olmasından dolayı kolayca yaralanabiliyor. Özellikle kaslar, tendonlar ve omuz yapısını oluşturan diğer yumuşak dokulardaki zedelenmeleri nedeniyle, ağrı şikayeti bu denli sık görülen bir sorun. Ağrıların bir kısmı da omuz eklemi kaynaklı problemlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Tedavide zaman kaybedildiği takdirde, çok basit tıbbi yaklaşımlarla üstesinden gelinebilecek omuz problemleri; kronikleşip yaşam kalitesini bozmaya, günlük sıradan aktivitelerde bile ağrılı durumlara neden olduğu gibi, uyku kalitesini de etkiliyor” dedi.

Sorunun kaynağına göre farklı tedavi yöntemlerinin uygulandığını anlatan Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan, cerrahi gerektiren durumlarda artroskopik cerrahinin önemli avantajlar sağladığını anlattı.



Omuz cerrahisinde kapalı yöntemler yayılıyor

Omuz eklemine ait problemlerin tedavisinde ortopedi uzmanının önerileri doğrultusunda ilaçlar, egzersizler, omuz çevresi yumuşak dokulara ve ekleme yapılan enjeksiyonlar ve gerekli görüldüğü durumlarda cerrahi girişimler gündeme gelebiliyor. Omuz ekleminde bulunan bir takım adalelerin dejeratif veya travmatik yırtıklarında artroskopik omuz cerrahisinin tedavi seçeneklerinden biri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan, diğer sık bir omuz problemi olan eklem çıkıklarında ise yine kapalı artoskopik yöntemle tedavi sağlanabildiğini söylüyor. Tercih edilecek cerrahi yöntemin omuz sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan, ‘’Omuz eklemine yapılan cerrahi girişimler günümüz dünyasında tıp alanında yaşanan yenilikler ve gelişmeler doğrultusunda kapalı ameliyat tekniklerine doğru kaydı. Kapalı omuz ameliyatı tekniği olan omuz artroskopisi de, konusunda uzman ortopedi hekimlerince gerçekleştirilebilen ve açık ameliyata göre önemli avantajlar sağlayan yöntemdir” dedi.







Kısa sürede iyileşme imkanı

Kelime anlamı olarak “eklemin içine bakmak” anlamına gelen artroskopi, bugün eklem içi problemlerde hem tanı, hem de tedavi amacıyla kullanılıyor. Son yıllarda omuz eklemi sorunlarında sıklıkla kullanılmaya başlayan artroskopik cerrahinin giderek daha geniş alanlarda yer bulduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan, “Dışarıdan açılan küçük deliklerden girilerek omuz ekleminin içi ayrıntılı şekilde görüntülenerek sorun tanımlanıyor. Bu sayede omuzu açmadan ve adale ile kasları kesmeden omuz içindeki problemler cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. Artroskopi yönteminde çok küçük kesiler yapıldığı için, ameliyat sonrası dönem çok daha az ağrılı ve iyileşme dönemi açık ameliyatlara kıyasla çok daha kısa oluyor. Estetik açıdan da ameliyat izi problemi bulunmuyor’’ diye konuştu.



Aynı gün taburcu

Çevre dokulara minimal zarar verilmesi, fonksiyonel ve estetik iyileşmede çok daha hızlı olması gibi avantajlarının yanında, artoskopik cerrahi ile açık cerrahi ile ulaşılamayacak anatomik yapılara erişilip, tedavilerinin kolaylıkla yapılabiliyor. Hastalar ameliyat olduğu gün taburcu olabiliyor ve kapalı cerrahi olması nedeniyle, enfeksiyon riski de çok daha az oluyor. Omuz cerrahisi sonrası bir süre dinlendirilen omuz eklemine profesyonel rehabilitasyon planlaması yapılıyor.

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