El yazısı daha olumlu Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Öztürk, bitişik eğik el yazısının aileleri endişelendirmemesi gerektiğini, bu tür yazının, çocuğun düşüncelerini kağıda daha hızlı aktarmasını sağladığını söyledi.

Son birkaç yıldır ilköğretimde uygulanan bitişik eğik el yazısı ile ilgili ailelerin, çocukları zorladığı gerekçesi ile endişelendiğini belirten Doç. Dr. Ergün Öztürk, bitişik eğik el yazısının, ailelerinin düşündüğünün aksine, çocuklar açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Ergün Öztürk, "Okuma gelişimi ile yazma gelişimi farklıdır. Okuma tek bilişsel süreci ifade eder ama yazma hem bilişsel hem de psikomotor beceridir ve gelişmesi zaman alabilir. Kesinlikle telaşa gerek yok. Çocuğun zaman içerisinde yazması güzelleşecektir" dedi.



"El yazısı düşüncelerin daha hızlı aktarılmasını sağlıyor"

İnsanların normalde yazdığından daha hızlı düşündüğünü ve bitişik eğik el yazısının, bu hızlı düşünme durumuna daha uyumlu olduğunu belirten Doç. Dr. Ergün Öztürk, "İnsanlar çok hızlı düşünürler. Hızlı düşündükleri için düşüncelerini kağıda aktarmakta dik temel harflerle başladığınız zaman problem yaşarsınız. Çünkü 6 hareketi bir sesi kağıda aktarmanın geçtiği bir zamanla, en fazla 3 hareketli bitişik eğik el yazısının yazım aşaması ile zaman farkı var. Bitişik eğik el yazısında çocuklar ellerini kaldırmadan seri yazabiliyorlar ve dolayısıyla fikirlerini kağıt yüzeyine çok rahat aktarabiliyorlar. İlkokullarda Türkçe derslerine girdim. 1 saat yazma çalışması yaptık. Nedenini sorduğumda da ‘Öğretmenim aklıma çok şey geliyor ama yazamıyorum.’ şeklinde yanıt aldım. Dolayısıyla çocuğun yazma hızının yavaşlığı fikirlerinin de kağıda geçmesini engelliyor. Ama bitişik eğik yazıda hız var ve akıcı. Çocuklar düşüncelerini bu sayede daha hızlı kağıda aktarabilme olanağı buluyor" diye konuştu.



"Problem yazıda değil öğretme tekniklerinde"

Problemin yazıda değil, öğretmenlerin öğretme tekniğinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ergün Öztürk, "Eğer öğretmenlerimiz bitişik eğik el yazısını güzel ve doğru yazarlarsa, öğretme tekniklerini kavrarlarsa kesinlikle bir sorun yaşanmayacak. Yıllardır öğrenci mezun ediyorum. Bu alanın hocasıyım ve kesinlikle bir öğrencimden bitişik eğik el yazısıyla ilgili şikâyet almadım. O nedenle aileler kesinlikle endişe etmesinler" ifadelerini kullandı.

İHA

