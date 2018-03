EMEKLİ ÖĞRETMENİN KİTAP AŞKI!

Kayseri'de yaşayan emekli öğretmen Dursun Çiçek, çocukluk döneminde başlayan kitap tutkusuyla evini binlerce kitabın yer aldığı kütüphaneye dönüştürdü.

Henüz ilkokul çağındayken ağabeylerine özenerek kitap okuma alışkanlığı kazanan 54 yaşındaki Çiçek, daha sonra eline geçen her parayla kitap satın almaya başladı. Yıllarca kitap alan Çiçek, biriktirdiği yaklaşık 43 bin civarında kitapla şahsi kütüphanesini oluşturdu.







Çiçek, zamanla kitapların muhafazasında zorlanınca 13 bin civarında kitabını çevresindekilere dağıtarak kitap sayısını 30 bine düşürdü. Evinde banyo ve mutfak haricinde hemen her yerden adeta kitap fışkıran Çiçek, tutkunu olduğu kitaplarıyla iç içe yaşam sürüyor.







Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini de sürdüren Çiçek, tutkuya dönüşen kitap sevgisini anlattı.

Günlük ortalama 250 sayfa kitap okuduğunu, çocukluğunda başlayan kitap sevgisiyle bugüne dek on binlerce kitap okuduğunu belirten Çiçek, çocukluğundan beri eline geçen her parayla kitap aldığını aktardı.

Düzenli olarak kitap okumayı sürdürdüğünü ifade eden Çiçek, şunları söyledi:







''İlkokul dördüncü sınıfta başlayan hayat sürecimde liseyi bitirdiğimde 747 kitabım vardı. Babamdan ilk dayağı kitap yüzünden yedim. Kitap almak için param yetmeyince bir bakkal dükkanımız vardı oradan para tırtıklamaya başladım. İkinci ve üçüncü de yakalandım. Yakalandıktan sonra babam bana güzel bir şekilde para kazanmamın ve bu işi meşru yoldan yapmamın ne olduğunu anlatınca ben de iş buldum. 12-13 yaşlarında bir eczanede çırak olarak çalıştım. Paralarımı biriktirerek hep kitap aldım ve kitap benim bu manada erken yaşta çalışmama vesile oldu. Daha sonra üniversiteye geldim. Her zaman kitap kokulu yerlerde oldum.''

Hayatını kitaplarına göre şekillendirdiğini, kitaplarla dolu evinin odalarına kitaplardan arta kalan yerlere eşyalarını sığdırdığını dile getiren Çiçek, yer bulamadığı için 13 bin civarında kitabı öğrencilere bağışladığını ve çevresine dağıttığını aktardı.







Çiçek, evindeki kişisel kütüphanesinde 30 bin civarında kitap bulunduğuna işaret ederek "Şu anda evde mutfak ve banyo hariç odalarım kitapla dolu. Sayısal olarak ne kadarını okudum bilemiyorum ama ilkokul dördüncü sınıfta başlayan okuma maceram günlük ortalama 150 sayfayla başladı, şimdilerde günlük 250 sayfa okuyorum." diye konuştu.

Evliliğinin de kitapların evinde muhafaza edilmesinden kaynaklanan sorunlardan dolayı sona erdiğini anlatan Çiçek, "Kitap dolu bir evde yaşamak kolay değil. Hele de bir kadın için hiç kolay değil. Tabii kitaplarım eşyalara galip gelince ben kitaplarımla ayrı bir eve taşındım. Şu anda kitaplarımla beraber ayrı bir evde yaşıyorum." dedi.







Çiçek, 29 yıl öğretmenlik yaptığını, her zaman kitaplarını öğrencilerinin istifadesine sunduğunu söyledi.

Kitapların, kendisi için sadece sayfalardan oluşmadığını, onları dostu gibi gördüğüne dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:







"Kitap sadece okunmak için değil birlikte yaşanmak için de alınır. Bu anlamda ben de isteyen arkadaşlarıma kitaplar verdim. Hediyenin dışında okumaları için kitap verdim. Daha çok öğrencilerime kitap verdim. Tabii gelmeyen kitaplarım oldu hatta geçenlerde çok çok istediğim benim için anlamlı olan kitabımı bulamadım. Verdiğim kitaplar gelmeyince yakınımı kaybetmiş gibi üzülüyorum. Kitaplar benim okuduğum halleri ile önemli çünkü ben kitap okurken genelde kitaplara notlar alırım çizerim. Kenarlarına yazılar yazarım. Bu bağlamda da kitap vermenin sıkıntılarını da yaşıyorum. Hem insanlar kitap okusun diye hem de düğünlerde insanlara hediye konusunda hediyenin kitap olmasına özen gösteriyorum. Bu eve gelen her misafirime mutlaka kitap hediye ediyorum.''

