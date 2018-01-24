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En fazla sağlık hizmeti Kayseri'de sunuldu

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı Analiz Raporlama ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığının yayınladığı 2017 yılı 10 aylık verilerine göre Türkiye'deki hastaneler içerisinde 3 milyon 413 bin 438 hastaya sunulan ayakta ve yatarak tedavi hizmetiyle birinci sırada yer aldığı bildirildi.

En fazla sağlık hizmeti Kayseri'de sunuldu
yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerinde ayakta ve yatan hastalarda Kayseri'nin birinci olduğunu söyledi.
Bu rakamların başarı göstergesi olduğunu dile getiren Benli, hastanede çalışan doktor ve diğer personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kayser Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan da Türkiye'deki hastaneler içerisinde 3 milyon 334 bin 591 muayene sayısı ile birinci sırada yer aldıklarını kaydederek, şunları söyledi: 
"Hastanemiz 2017 yılı ilk 10 aylık dönem içerisinde 3 milyon 334 bin 591 ayakta hasta tedavisiyle Türkiye birincisi olmuştur. 78 bin 847 yatan hastaya bakan hastanemiz bu konuda da Türkiye birincisi olmuştur. Ayrıca branş bazında değerlendirmelerde kulak burun boğazda 202 bin 139 hasta, ortopedide 211 bin 598 hastaya bakan hasta, fizik tedavi rehabilitasyonda 147 bin 646 hasta, nörolojide 117 bin 813 hasta bakarak yine bu branşlarda en çok hasta bakan hastane olmuştur. Tüm Türkiye'deki hastanelerin toplu olarak ilk onda bulunan, onda bulunma sıklıklarının değerlendirildiği 29 ana başlıkta da 19 kez listeye girerek en üst seviyede olduğumuz bir kez daha tescillenmiştir."
AA
 
 
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