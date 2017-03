En milli etkinlik

,i 14 Mart Tıp Bayramı Haftası bugün ve onu takiben haftada çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu bayramın önemini ve anlamını anlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek adına çeşitli görüşler aldık.14 Mart Tıp Bayramı’nın Türkiye’nin anma günleri arasında en yerli günler arasında olduğunu kaydeden Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan şu bilgileri verdi,“14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.”Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili, “35 Profesör ve Doçent, 630 hekim, 3 bin sağlık çalışanı, 1400 şirket çalışanı ile Kayseri ve civarına yaklaşık 2 buçuk milyon kişiye hizmet veriyoruz.” Bilgisini veren Özcan, tüm sağlık camiasının bayramını kutladığını sözlerine ekledi.Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ise sağlık alanında güzel gelişmelerin olduğunu ancak bazı sorunların da konuşulup gündeme gelmesi gerektiğini söyleyerek,“Dışarıdan bakıldığında güzel ve devasa hastaneler yapılıyor. Ama içeriği doldurulabiliyor mu? Sağlık hizmetlerinde olması gereken erişilebilir olması… Bu dönemde erişilebilirlik arttı. Bunu inkar etmemek lazım. Ama sıkıntılı hastalık guruplarında özellikle kanser hastalarında ve yoğun bakım hastanelerinde problem halen sürüyor.” dedi.Tıp bayramı ile ilgili tarihi bilgileri de paylaşan Per, bayramın millilik tarafına vurgu yaparak, tıbbiyelilerin 1915’te Çanakkale savaşında şehit olduğunu ve o sene hiç mezun veremediğini aktardı. “Boğazlıyan Kaymakamı şehit Kemal Bey‘in na’şını bile tıbbiyeler kaldırmıştır. Sonuç olarak tıbbiyeliler kurtuluş savaşında da yer almıştır.” diyen Per sözlerini şöyle sürdürdü,“Dünyanın ilk tıp fakültesi Gevher Nesibe Hatun Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçaslan döneminde Kayseri’de kurulmuş. Buranın bir kısmı şifahane bir kısmı ise tıp eğitiminin verildiği medresedir.Günümüzde şehir hastaneleri kuruluyor. Bu hastanelerde mantık ekonomik. Her ne kadar birçok yeniliğin, mekan açısından bir takım konforların geleceğini bilsek de, yap-işlet-devret modelinin olduğu yerde maalesef kapitalist sistemin bulgularını göreceğiz.Kurulacak şehir hastaneleri bir ticaret merkezi olacaktır. Şifahane mi ticarethane mi derseniz ben şifahaneyi tercih edenlerden olurum.Kayseri Tabip Odası olarak erişilebilir, ucuz ve kaliteli hizmet istiyoruz. Geçmişte ananelerimizin dedelerimizin idrakini anlayabilsek bizim için yeterli olur. Geçmiş geleceğe aynadır.”“Dünyanın en kıymetli en meşakkatli bununla birlikte insana hizmet etmek istiyorsanız karşılığı maddi hiçbir değerle ölçülemeyecek kutsal bir görev olan bir mesleğin mensubu olmaktan gurur duyuyorum.” açıklamasında bulunan Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizi hekim ve tüm sağlık çalışanlarına yaklaşımlarında onları kendi yerlerine koyarak oluşabilecek olumsuzluklarda daha duyarlı olmaya çağırıyorum. İnanın konu sağlık olunca hiçbir hekimin ve sağlık çalışanının hasta ve hasta yakınına karşı art niyeti ya da yanlış bir eylemi olamaz. Aynı anlayış ve duyarlılığı sağlık çalışanları da hakketmektedir. Bu kahraman milletimize yakışanda budur.” dedi.Bünyamin Gültekin