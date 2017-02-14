Endoskopi ile sindirim sistemi gözaltında

Endoskopi uygulaması ile mide ve barsak sisteminin incelendiğini kaydeden Doç. Dr. Ahmet Karaman, uygulamanın yapılışı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Endoskopi işlemi, ucunda ışık ve mikro kamera bulunan ince, yumuşak ve bükülebilen tüp şeklinde bir alet yardımıyla yapılıyor. Üst sindirim endoskopisi veya gastroskopi diye bilinen yöntem ile yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağı inceleniyor. 5-6 dakika süren işlem 8 ila 10 saat arasında değişen bir açlık süresinin ardından uygulanıyor. İşlemden önce endoskopi uygulanacak kişiye damardan yüzeyel bir anestezi verildiğini söyleyen Doç. Dr. Karaman, işlem ağız yolundan girilerek yapıldığını, kişinin uyandığında yalnızca birkaç saat ilaç etkisinde kaldığını ifade ediyor. İncelenen alanın en içteki kalınlığı 1-2 mm olduğu için endoskopi yöntemi dışındaki herhangi bir tetkik doğru sonucu vermeyebiliyor.”

Birçok hastalık endoskopi ile anlaşılıyor

Mide ve bağırsak endoskopisi olarak bilinen gastrointestinal endoskopinin pek çok hastalığın teşhisini koymak için en sık kullanılan yöntemler arasında yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. Karaman, “Endoskopik görüntüleme yöntemlerinin, reflü, yemek borusu kanseri, gastrit, ülser, mide kanseri, oniki parmak bağırsağı ülseri ve sindirim bozuklukları, kolon kanseri ve birçok diğer bağırsak hastalıklarının teşhisinin konulmasında önemli bir yeri bulunuyor. Bunun yanı sıra erken evredeki mide kanseri, kolon ve midede kansere dönüşebilecek polipler de endoskopik yöntemler ile tedavi edilebiliyor. Kılcal damarların yumak olduğu durumlarda damar yakma, kanama durdurma veya polip çıkartma gibi işlemlerde de tedavi amaçlı kullanılan endoskopik yöntemler, başarılı sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.” dedi.

Tümörlere bağlı tıkanıklıklar açılabiliyor

Yemek borusu varislerinin de endoskopik yöntemlerle tedavi edildiğini de belirten Doç. Dr. Karaman, “Varis içine enjekte edilen çeşitli ilaçlar ve lastik bant uygulaması ile mide ve bağırsağın diğer bölümlerindeki kanser ve ameliyata bağlı darlıklar endoskopik yöntemler ile genişletilebiliyor ve gerekirse buralara stentler yerleştirilebiliyor. ECRP olarak bilinen endoskopik retrogradkolanjio pankreatografi yöntemiyle de safra yollarında tıkanma sarılığına neden olan taşlar çıkarılabiliyor, tümörlere bağlı tıkanıklıklarda yerleştirilen stentlerle tıkanıklık açılabiliyor.” ifadelerini kullandı.