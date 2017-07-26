Enerji içeceği kalp çarpıntısı yapabilir

Enerji içecekleri genellikle yüksek dozda kafein yanında efedrin, guarana, taurin, karnitin, inositol, glukoronolakton, şeker ve etanol barındıran içeceklerdir. Enerji içeceklerine etanol dışarıdan ilave edilmese de bileşenin doğal yapısında veya üretim aşamasında oluşabileceğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Aynı zamanda yapılarında kullanılan asesülfam ve aspartam kombinasyonlu yapay tatlandırıcılar uyku sorunları, karın eklem ağrıları ve migren gibi durumlara sebebiyet vermektedir. Yüksek kafein aynı zamanda vücuttaki suyu atacağı için vücutta sıvı kaybı yaratır bu da kişilerde gözlerde batma, hızlı kalp atışı ve baş ağrılarına sebep olur” dedi.



Kimler enerji içeceği tüketmemeli?

Özellikle 18 yaş altı çocuklar ve gebelerde birçok yan etkiyi beraberinde getirdiği için enerji içeceğinin tüketilmesinin önerilmediğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Bu etkilerin başında düşük doğum ağırlığı geliyor. Aynı zamanda şeker içeriğinden dolayı diyabetlilerde, kan basıncında yarattığı sorunlar ile ilgili hipertansiyon hastalarında, su atıcı etkisinden dolayı kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmiyor” şeklinde konuştu.



Yorgunluk hissi meydana gelebilir

Özdemir özellikle yaz dönemi gibi mineral eksikliğinin doğabilecek sıcak günlerde, eğer yorgunluk ve enerji düşmesi ile ilgili bir şikâyet oluyorsa sade maden suyu ile birlikte tüketilecek ayran veya kefirin, enerji içecekleri yerine kullanılabilecek daha sağlıklı alternatif olabileceğini anlattı.



Kurum Haberi

