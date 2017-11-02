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Engelleri kaldıranlara destek vereceğiz

Kayseri Engelliler Spor Kulübü Birliği ve Anadolu Erciyes Ampute Futbol Takımı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik, engellilerimizin spora yönelmeleri için engelleri kaldıran her çalışmaya destek vereceklerini belirtti.

Engelleri kaldıranlara destek vereceğiz
Kayseri Engelliler Spor Kulübü Birliği bünyesindeki spor kulüplerinin yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Birlik Başkanı Ümmet Ekici Kayseri’de engelli spor kulüplerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ekici, bünyelerinde dokuz ayrı engelli spor kulübü olduğunu söyledi. Ziyarette birlik bünyesindeki spor kulüplerinin başkanları Büyükşehir Belediyesi’nin farklı şekillerde önemli destekler verdiğini dile getirerek bu desteklerin başarılarını artırdığını kaydettiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, de bu kulüplerin önemli bir yükü omuzladıklarını belirterek teşekkür etti. Bu alanda başarı sağlayan sporcuların diğerleri için de moral kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Böylece engellilerimizin kendilerinin öz güvenleri gelişiyor. Bu durum da onların hayata daha iyi tutunmalarını sağlıyor. O açıdan tabii ki sizlere destek olacağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Anadolu Erciyes Ampute Futbol Takımından Ali Yavuz da ziyaret etti. Yavuz, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle çok daha rahat spor yapma imkanı bulduklarını ifade ederek teşekkür etti.
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