Engelli 554 çocuk ve gence 'koruyucu aile' şefkati

Koruyucu aile olmak isteyen akrabalarına eşlik etmek için yuvaya giden 3 çocuklu Erdem ailesi, yüzde 50 zihinsel engelli olan ve konuşamayan 5 yaşındaki İlhami'nin (sağ 2) duygusal tavırlarından etkilenerek koruyucu ailesi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi kapsamında son 5 yıldır koruyucu ailelerin sayısının arttırılmasına yönelik Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar meyvelerini veriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, devlet koruması altında olan çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında, anne-baba sevgisini tadarak yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla hayata geçirilen sistemde, bugüne kadar 4 bin 587 koruyucu aile, 5 bin 562 çocuğa yuvasını açtı. Sadece 2017'de ise 900 koruyucu aile, bin 48 çocuğu sahiplendi.

"Aile edinme" şansı sağlıklı çocuklara göre daha az olan engelli çocuk ve gençler de bu konuda yürütülen farkındalık çalışmaları sayesinde, koruyucu aile sisteminden yararlanma mutluluğunu yaşadı.

Engelli çocukların büyük bölümü 10-14 yaş grubunda

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de ekim itibarıyla koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan 554 engelli çocuk ve genç bulunuyor.

Bu kişilerin 223'ünü 10-14 yaş grubu, 155'ini 6-9 yaş grubu, 86'sını 15-19 yaş grubu, 23'ünü de 19 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor. Ayrıca 0-3 yaş grubunda 25, 3-6 yaş grubunda 42 engelli çocuk koruyucu ailelerle yaşıyor.

Çocuklar için koruyucu ailelere aylık maddi desteğin yanı sıra gelişimlerini sağlamaya yönelik kurslar ve servis ücretleri için de destek sağlanıyor. Halihazırda koruyucu ailede bakılan 554 engelli çocuk ve gencin 364'ü Bakanlık desteğiyle düzenli olarak engelli rehabilitasyon merkezlerine gidiyor.

Verilen destek yarı yarıya artıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruyucu ailelere her yıl değişen memur maaş katsayıları dikkate alınarak destek ödemesi yapılıyor.

Bu kapsamda halihazırda koruyucu ailelere 0-3 yaş grubu çocuklar için aylık 527,40 lira, 4-5 yaş için 791,9 lira, ilköğretime devam eden 6-14 yaş grubu için aylık 936,27 lira, lise ve dengi okullara giden15-18 yaş grubu için bin 19 lira, yükseköğrenime devam eden 19 yaş ve üzeri grup için de aylık bin 154 lira destek sağlıyor.

Bakanlık, koruyucu ailelere çocukların servis giderleri için illerdeki ortalama fiyatları dikkate alarak aylık ortalama 227 lira, meslek edinme kursları için bin 828 lira, lise ve üniversite eğitimlerine yönelik kurslar için de 3 bin 446 lira ile 5 bin 353 lira arasında ödeme yapabiliyor. Koruyucu ailelerde emekliliğe esas sosyal güvencesi bulunmayan ebeveynlerin de sigorta primleri Bakanlıkça karşılanarak, emekli olabilmelerine imkan tanınıyor. AA

