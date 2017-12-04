Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Engellilerin tasarımları göz doldurdu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Gecede özel öğrencilerin kendi becerileri ile sundukları saç tasarımı göz doldurdu.

Engellilerin tasarımları göz doldurdu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, konuşmasında vakfa kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da yaptığı konuşmasında Kayseri’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerinde kültürel, sanatsal ve sosyal hayatı canlandırabilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Taymuş, “ Engellilik bir kusur değildir. Asıl kusur engellilieri anlamamaktır. Engelli bireylerimizi engelli gözüyle görmemek ve onları toplumla bütünleştirmemiz gerekiyor” dedi.
Her sağlıklı insanın aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu anımsatan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise “Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin umudu olan zihisel ve bedensel engelli kardeşlerimize gönül vermiş, onlara hizmet eden herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Dedeoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Gerek doğuştan, gerekse de sonradan çeşitli sebeplerle insanlar fiziksel veya bedensel engelli duruma gelebilirler. İstesek de, istemesek de bu tespit toplumsal bir gerçektir. Engelli olama durumu kendimizde yoksa bile, en yakınımız olan insanlarda her an olabilir. Her sağlıklı insan, aynı zamanda bir engelli adayıdır. Bunu asla unutmamamız gerekmektedir. Genel manada engelli olmak bir problem değildir. Asıl olan her türlü eğitim imkanlarını kullanarak, insanları toplum hayatına katılmalarını sağlamaktır.”
Açılış konuşmaların ardından Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler sergilendi.
Gecede özel öğrenciler tarafından aerobik, pandomim, işaret dili ve halk oyunlarından oluşan birçok gösteri sergilenirken, en çok alkış alan gösterisi ise özel çocukların kendi becerileri ile sundukları saç tasarımı oldu.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.