ERCİYES İÇİN ENGEL YOK

Ulusal ve Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes A.Ş bu kez de ’Erciyes İçin Engel Yok’ sloganıyla Türkiye genelinden ve yurt dışından engellileri bir araya getirecek.



Engelli fertlerin sosyal alanda kendilerini daha rahat hissedebilmeleri, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerde rol üstlenmelerini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek olan festivale Türkiye genelinden ve yurt dışından görme, işitme ve bedensel engelliler katılacak.

Kayseri Erciyes A.Ş. ve Erciyes Engelliler Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 7. Erciyes Uluslararası Engelliler Kar Festivali, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş, Kayseri Gaz, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kent Ekmek ve Arlberg Sport destekleriyle 25-26 Mart’ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da yapılacak.







Toplumda oluşmuş önyargıların kırılmasının sağlanması ve engelli bireylerin farklı etkinliklerle kendilerini ifade edebilmeleri amacıyla bu festivali düzenlediklerini söyleyen Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Bu tür etkinlikler hem toplumda hem de engelli kardeşlerimiz arasında bir bakış açısı oluşturması açısından çok önemli. Erciyes’i yönetmeye başladığımız ilk yıldan itibaren düzenli olarak bu festivali düzenliyoruz. Bu yıl da 7.sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurtdışından festivale katılacak olan engelli arkadaşlarımız bu festival için kışı iple çektiklerini ifade ediyorlar. Bu yılın sloganı “Erciyes İçin Engel Yok” ve katılımcılarımız tüm zorluklara rağmen Erciyes’te engel olmadığını gösterecekler.” Dedi.



Erciyes Engelliler Uluslararası Kar Festivali’nde engelli misafirler Erciyes’te konaklayacak ve festival boyunca yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinliklerle hem eğlenecek hem de kayak yaparak doyasıya vakit geçirecek.



Festival programı ise şöyle;



25 Mart Cumartesi

10:00 – 16:00 Açılış, Yarışmalar ve Konser

26 Mart Pazar

10:00 – 12:00 – Aktiviteler

13:30- Harikalar Diyarı gezisi

Kurum Haberi