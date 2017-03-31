Erciyes'te pedal çevirdiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından bu yıl ilki düzenlenen Erciyes Bikepark Kar Bisikleti Yarışması'nda sporcular, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı Tesisleri'nde açılan bisiklet pistinde kıyasıya yarıştı. 2 bin 600 metreden start alan 30 yarışmacı, kar üzerinde zorlu parkurda düşe kalka bitiş noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.







Yarışmada Çağrı Akpolat bitiş çizgisine ilk ulaşan sporcu olurken, Furkan Karakaya 2'nci, Yener Bozkuş ise 3'üncü oldu. Dereceye giren katılımcılara düzenlenen törenle Erciyes AŞ yetkilileri tarafından kupaları verildi.







Organizasyon sorumlusu Emrah Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nde 2 bin 600 metreden 2 bin metreye kadar bisiklet tutkunları için özel pistler hazırlandığı söyledi.







Her sene Erciyes'te farklı etkinlikler yapmaya gayret ettiklerini belirten Özbay, "Bu sene yeni bir etkinlik başlatmak istedik ve önümüzdeki seneden itibaren karda bisiklet kullanılması için bir parkuru tamamen açmayı hedefliyoruz. Bugün bunu göstermek amaçlı Tekir pistimizde küçük bir yarışma düzenledik. Yarışmamız da çok keyifli geçti ve arkadaşlarımız çok eğlendiler. Karda bisiklet sürmenin nasıl bir keyif olduğunu izleyicilere gösterdiler." dedi.