ERCiYES’E 2 GÜNDE 60 BiN ZiYARETÇi

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlarla dünya çapında bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes, bu yatırımların karşılığını her geçen yıl çok daha fazla veriyor. Erciyes, tatilcilerin, kayakseverlerin ve günübirlikçilerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Hafta sonu yine on binlerce kişi Erciyes’i tercih etti. Cumartesi ve Pazar günü Erciyes Kayak Merkezi'ni Kayseri ve Kayseri dışından yaklaşık 60 bini aşkın kayakçı, kızakçı ve günübirlikçi ziyaret etti. On binlerce insan Erciyes’teki tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Pek çok kişi de Erciyes'teki sosyal tesislerden yararlanarak ya da piknik yaparak güzel bir hafta sonu geçirdi.

İHA