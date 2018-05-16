“Erciyes’in çocukları doğayı kucaklıyor” Çöten Mahallesi Hacı Kemal Kaman Ortaokulu Rehber Öğretmeni Esra Taş tarafından hazırlanan ve yürütülen “Erciyes’in Çocukları Doğayı Kucaklıyor” isimli TÜBİTAK projesinin tanıtım toplantısı Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve öğretmenlerin katıldığı proje bilgilendirme toplantısında projeye destek veren Erciyes Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. İbrahim Küçük kısa bir selamlama konuşması yaparak, projeye çok önem verdiklerini belirtti. Eğitimle alakalı her türlü projeye gözü kapalı destek verildiğini belirten Kaymakam Duru ise bu projenin diğer okullarda da örneklik teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Proje yürütücüsü ve projeyi hazırlayan Esra Taş da projenin amaç ve kapsamını belirten bir sunum gerçekleştirdi. Projenin amacının “Risk altındaki öğrencilerin, doğa işleyişi konusunda temel bilgi ve becerilere sahip, çevre duyarlılığı yüksek, çevre sorunlarının farkında ve bu sorunlara karşı önlem alabilen, olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla anlayabilen, farklı disiplinlerdeki bilim dallarına ilgi duyan, katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkararak onları yapan-yaşayan konumuna getirerek bilimsel çalışma ve bilimsel düşünme konusunda özgüveni tam bireyler yetişmesine katkı sağlama olduğunu belirten Taş 2-8 Temmuz tarihleri arasında Erciyes’te gerçekleştirilecek olan projeye destek veren Develi Belediyesi ve Develi Kaymakamlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerini iletti.

İHA

