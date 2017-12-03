Erciyes’te hafta sonu bereketli geçti  

Hafta sonunu Erciyes Kayak Merkezi’nde geçirmek isteyenler pistlere akın ederek kaymanın heyecanını yaşadı.

Şehir dışından da Erciyes’e gelen kayak severler, güzel havada kaymanın keyfini sürdü. Kayaksever Mehmet Ali Karaca, Konya’dan kayak yapmak için Kayseri’ye geldiğini, tesisleri çok beğendiğini söyledi.







Geçen yıl da kayak için Erciyes’i tercih ettiğini aktaran Karaca, şunları kaydetti:









“Sezon, hafta içi açılmış. Abone biletlerimizi alarak hemen geldik. Erciyes’in sosyal faaliyetleri son zamanlarda gelişti.





Kayağı herkese tavsiye ederim, çok zevkli bir spor. Tesisler çok güzel. Kayak malzemesi kiralamak için 3-4 seçenek sunuyorlar. Hiç kaymayı bilmeyen biri bile gelmiş olsa malzemeleri kiralayıp yukarıya çıkarak öğrenebilir.





Biz de geçen sene öğrendik. Bu sporu herkese tavsiye ederim.”







Şaban Balk da merakla bekledikleri sezonun açılmasına sevindiklerini dile getirerek, “Kazasız, belasız güzel bir sezon geçirmek istiyoruz.







Tesislerden belediyemizden ve hizmetlerden son derece memnunuz.







Sezonumuzu suni karlama ünitelerinin de takviyesiyle açtılar.







Şu an Hacılar, Develi ve Tekir pistlerimiz açık. İlerleyen günlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.





Kar yağdıktan sonra da tam anlamıyla bütün tesislerimiz açılacak.” ifadelerini kullandı.

AA



