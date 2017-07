Erciyes’te zirve tırmanışları başladı

Muhteşem havası ve tabii imkânlarıyla sadece kayak ve kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmaktan ziyade tüm dağ ve tabiat sporlarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıkan Erciyes’te yaz aylarında da çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Türkiye’de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan zirve tırmanışları bu sene de yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam ediyor. Erciyes’in eşsiz tabiat ve kültür güzelliklerini keşfedeceğiniz etkinlikte tırmanışçılar volkanik tepelere meydan okuyup Erciyes’in zirvesine çıkarak unutulmaz anları fotoğraflıyorlar.

Her yaştan doğaseverlerin katılımına açık olan bu aktivite Erciyes A.Ş.’nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleşiyor. Her Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanan dağcılar, 2.900 metrede Çobanini Kamp alanına yürüyerek keyifli bir çadır gecesi geçiriyor, sabahın çok erken saatlerindetırmanışa geçerek güneşin doğuşunu Erciyes’in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor.

Erciyes zirve tırmanışları ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Yaz aylarında her türlü spor aktivitesinin yapıldığı Erciyes’te bisiklet, dağ yürüyüşü, atv safari, atlı gezi, çadır&karavankamping gibi farklı etkinlikler gerçekleştiriliyoruz. Zirve tırmanışları da bunların içinde en çok ilgi çeken aktivitelerden birisi. Türkiye’nin dört bir yanından dağcılar bu programa katılmak için şehrimize geliyor. Hem yürüyüş, hem çadırda geceleme tecrübesi hem de doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenler için çok keyifli ve heyecanlı bir etkinlik oluyor. Erciyes’in zirvesinde unutulmaz anlar yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı görkemli Erciyes’in zirvesine davet ediyoruz” dedi.

Zirve tırmanışları için www.kayserierciyes.com.tr web sayfası üzerinden teferruatlı bilgi alınabiliyor. Kayseri Erciyes A.Ş.’nin 0352 342 3917 hattından ya da 0533 163 80 39 numaralı telefonu arayarak program için rezervasyon yapılabiliyor.

İHA