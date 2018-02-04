Erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanseri ilk sırada

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığından alınan verilere göre, Türkiye'de her yıl yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor.

Son 5 yıl verileri değerlendirildiğinde, kanser sıklığında herhangi bir artış ya da azalış görülmezken, kanser görülme sıklığında erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanseri ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

Türkiye'de günde 450, yılda ise yaklaşık 164 bin kişide kanser vakasına rastlanıyor. Türkiye'de görülen kanser sıklığı, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşük seviyede bulunuyor.



Türkiye'de en sık görülen ilk 10 kanser

Son verilere göre, Türkiye'de yılda 97 bini erkek, 67 bini kadın olmak üzere yaklaşık 164 bin yeni kanser vakası kayıtlara geçti. Erkeklerde en sık görülen kanser türü, akciğer ve prostat kanseri oldu. Erkeklerde yılda tütün ve tütün ürünlerine bağlı gelişen yaklaşık 27 bin 700 kanser vakası tespit edildi. Kadınlarda ise en sık meme kanseri görüldü, son bir yılda yaklaşık 17 bin kadına da meme kanseri teşhisi konuldu.

Obeziteye bağlı gelişen kanserlerin sayısı da yaklaşık 6 bin olarak açıklandı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanser türü oldu. Çocukluk çağında ise en sık görülen kanser türünün lösemi olduğu tespit edildi.