Erken menopozda erken teşhis önemli

Erken menopozu, bir kadının 40 yaşından önce adetten kesilmesi olarak tanımlayan Doç. Dr. Gökalp Öner, hızla yaygınlaşan erken menopozun teşhisinde, yıllık düzenli olarak yaptırılacak olan kontrol ve yumurta sayımının önemine dikkat çekti.



Birden ortaya çıkmıyor

Menopozun birden ortaya çıkmadığını, kişiye göre değişmekle birlikte, 1 yıl ile 3 yıl arasında öncül döneminin olduğunu dile getiren Doç. Dr. Gökalp Öner, “Önce iki adet arasındaki süre kısalır. Normalde bir kadın 28 günde bir adet görmeli iken, bu süre 23-24 güne kadar iner. Daha sonra da bu aralar 35-40 güne kadar açılır ve daha sonra da adetten kesilme dönemi olur. 1 yıl boyunca adet görememe durumuna da menopoz diyoruz. Erken menopoz ise 40 yaş öncesi kadınların 4 ay boyunca adet görememesi durumudur” dedi.



Yıllık düzenli kontrol önemli

Erken menopozun teşhisi için Anti-Müllerian Hormon testi ile yumurta rezervi sayısının tespit edildiğini kaydeden Doç. Dr. Gökalp Öner, “Bir kadın dünyaya geldiğinde 1 milyon yumurta ile doğuyor. Adet görmeye başlayınca bu yumurta sayısı 300 bine düşüyor. Her ay düzenli olarak yumurta üretilmiyor. Her kadında genetik bir miras diye tanımlayabileceğimiz yumurta rezervi var ve bu da yıllar içinde yaşlandıkça azalıyor; özellikle 30 yaşından sonra azalmaya başlıyor, 35 yaşında daha hızlı azalıyor. 40 yaşından sonra da zaten yumurta rezervi bine kadar düşüyor. Onun için, yıllık düzenli kontrollerine geldikleri zaman yumurta rezervlerinin azaldığını görürsek, erken menopozdan şüphelenebiliriz” diye konuştu.



Ailede erken menopoz öyküsü varsa

Genetik nedenler başta olmak üzere, rasyasyon ve guatr hastalığının erken menopozun en önemli nedenleri olduğunu belirten Doç. Dr. Gökalp Öner, sık enfeksiyon geçirmek ve çikolata kistinin varlığının da erken menopoz riskini artırdığını dile getirdi. Bu türde şikayeti olanlar başta olmak üzere, her kadının yılda bir kez düzenli olarak kontrol yaptırmasını ve yumurta rezervi sayısını test ettirmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Gökalp Öner, “Kişide erken menopoz sinyali gördüysek ya da yumurta sayısında gözle görülür bir azalma tespit etti isek, o kişinin bir kız kardeşi varsa, genetik öykü önemli olduğu için aynı sıkıntının onda da bulunabileceği konusunda uyarıyoruz ve kız kardeşi için gebelik planlaması öneriyoruz. Eğer bekarsa bile yumurtalarını toplayıp, dondurmayı ve ileride gebelik düşünmesi durumunda tüp bebek yöntemiyle gebelik elde edebileceği bilgisini veriyoruz. O nedenle hastalara önerimiz, yıllık kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları ve yumurta sayılarına baktırmaları” şeklinde konuştu.