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ERÜ'de uçak kağıt yarışması düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada, öğrenciler kağıt uçakları uzağa göndermek için ter döktü. 

ERÜ'de uçak kağıt yarışması düzenlendi
ERÜ Havacılık Kulübü tarafından 3'üncüsü düzenlenen kağıt uçak yarışması, ilginç görüntülere sahne oldu. Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı. Kağıttan yaptıkları uçaklarla kıyasıya yarışan öğrenciler, dereceye girmek için ter döktü. Amaçlarının öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyleyen ERÜ Havacılık Kulübü Başkanı Elif Çamlıdağ, katılımın yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Çamlıdağ, "Kağıt uçağı her insan çocukluk döneminde yapar ve bununla mutlu olur. Biz de insanların hem nostalji yaşamalarını, hem de havacılığı sevdirmek istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.
Yarışma sonunda en uzun mesafeye giden kağıt uçağı yapan öğrencilere maket uçak hediye edildi.
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