ERÜ’de ‘8 Mart’ paneli

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezi Dersliklerinde düzenlenen panele; Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Asuman Gölgeli, Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan, Doç. Dr. Elçin Balcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız yaptı. Üniversite olarak kadınlar gününü bir günde sınırlandırılmış kısa programlar yerine, bir haftaya yayarak kutladıklarını belirten Yıldız, ‘Bütün insanlık kadın ile erkekten oluşmaktadır. Arzu ettiğimiz tek şey, kadın ve erkeğin bir arada, her şeyi yani bütün hayatı birlikte paylaşmalarıdır. Beraberce bu topluma, insanlığa bir şeyler katmalarıdır. Özellikle bu konu üniversitemizde, yıllarca olduğu gibi bu yılda çok fazla önemsenmektedir. Bu yıl üniversite olarak nerdeyse 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bir gün olarak değil, bir hafta olarak ele aldık. Hemen hemen her gün kadınlar günü ile alakalı bir etkinliğimiz var. Bizler bu konuyu çok önemsiyoruz, çünkü toplumsal farkındalık bu etkinlikler sayesinde ortaya çıkacaktır ’dedi.

Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Panelin moderatörlüğünü ise Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe yaptı. Panelin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Meşe, “Kadın öncelikle bir insandır. İlk başta kadınlara, insan olduğu için değer vermeliyiz” dedi.

Şiddet ve ayrımcılığın hiçbir insana yakışmadığının altını çizen Prof. Dr. Meşe, sözlerine şöyle devam etti, “Sadece zengin koca bulmak için bu sebepten dolayı kariyer yapıp, okumamak lazım. Her şeyden önce kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Özgüvenimizin yüksek olması lazım. Çünkü duygusal olarak daha güçlü bireyleriz” diye konuştu.

Doç. Dr. Elçin Balcı ise, katılımcılara Ülkemizde erken yaş evlilikleri ve erken gebelik hakkında bilgiler verdi.

Ülkemizde çocuk gelin görülme nedenlerini sıralayan Balcı, “Küresel ölçekte çoğunlukla Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler örgütleri tarafından yapılan araştırmalara göre, kız çocuklarında görülen erken yaş evlilikler ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında doğrudan bir ilişkisi olduğu görülmektedir " şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tayfun Turan ise, kadına yönelik şiddetin ruhsal boyutları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Turan, “Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu verilerine göre, ailelerde kadınların yüzde 34’ü fiziksel, yüzde 53’ü de sözel şiddete maruz kalmaktadır. Aile içinde kadınların yüzde 40,7’si de eşleri, yâda eşlerinin yakınları tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığı görülmektedir.”

Panelin son konuşmacısı Prof. Dr. Asuman Gölgeli de çalışma hayatında kadının yerini anlattı. Konuşmaların ardından panelistlere Tıp Öğrenciler Birliği tarafından plaket taktim edildi.

