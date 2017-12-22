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ERÜ'de ABD tıp eğitimi anlatıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Mezunlarımız öğrencilerimizle buluşuyor” etkinlikleri kapsamında "Amerika'da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi" konulu panel düzenlendi.

ERÜ'de ABD tıp eğitimi anlatıldı
Tıp Fakültesi Derslikleri Dönem 3 Amfisinde düzenlenen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.
Panelin moderatörlüğünü yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, açılış konuşmasında, Doç. Dr. Deniz Peker'i misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Panelin konuşmacısı Amerikan Alabama Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Peker ise Amerika tıp eğitiminin şartlarını anlattı.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Peker, "Zamanınızı iyi ayarlamanız gerekiyor. Çok iyi bir zaman değerlendirici olmanız gerekiyor. Zamanınızı nasıl değerlendirdiğiniz bütün hayatınızı şekillendirecektir. Sakın rotasyonlarda tekrara kalmayın. İleride yapmak isteyeceğiniz işler de önünüze engel olarak çıkacak bir durumdur. Ne kadar dişinizi sıkarsanız, ileride o kadar rahat edeceğinize inanın. Kendinizi idare edebilecek iyi bir İngilizceniz olsun. Okuduğunuzu anlayabilecek kadar ve yazabilecek kadar İngilizce bilmelisiniz" dedi.
Panelin sonunda Doç. Dr. Deniz Peker'e çiçek ve plaket takdim edildi.
Kurum Haberi
 
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