ERÜ’de saç dökülmesini engelleyen cihaz

Cihazla ilgili bilgi veren ERÜ Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezinin Koordinatörü Prof. Dr. Metin Özkan, Merkeze yeni gelen ‘saç dökülmesini engelleyici cihaz’ sayesinde, kemoterapiden dolayı saç kaybına uğrayan hastalara memnun kaldıkları bir hizmet vermeye başladıklarını söyledi.Özellikle meme kanserinin tedavisinde kullanılan ‘kırmızı ilaç’ın saç dökülmesini yoğunlaştırdığını belirten Prof. Dr. Metin Özkan, “Bilindiği üzere meme kanseri daha çok kadınlarda görülüyor. Zaten kadın hastalarımız bu cihazı daha çok tercih ediyor.” dedi.Cihazın sadece saçlarda etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Metin Özkan, cihazın çalışma prensibi ile ilgili şu bilgileri verdi:“Aparatın dahilinde, içerisinde su kanalları dolaşan bir kep var. Bu kep kişinin başına geçiriliyor. Cihaz çalıştırıldığı zaman bu kanallardan geçen su eksi 5 dereceye kadar soğuyor. Kemoterapiden yarım saat önce takılıyor, kemoterapi süresinde takılı kalıyor, kemoterapiden sonraki yarım saatte de yine takılı kalıyor. Bu sistem kafa derisini soğutarak, ilacın deriye daha az miktarda girmesini sağlıyor ve saçın dökülmesini kısmen engelliyor. Başarısı yüzde 100 değil, her hastada etkin bir başarı sağlamıyor ama saç kaybını önemli ölçüde azaltıyor.”