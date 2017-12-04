ERÜ’DE YARALI KEDiYE FITIK AMELiYATI

10 aylık kedi, hasta sahibi tarafından solunum problemi ve yetersizliği olduğu gerekçesi ile ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Daha önce antibiyotik tedavisi uygulanan ancak hastalığına çare bulunamayan kedi, burada eski sağlıklı günlerine geri döndü.



Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla ilgili bilgi veren ERÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Alan, “Yaptığımız klinik incelemede hastanın karın solunumu yaptığı, soluk alışverişinde ciddi bir güçlük olduğunu gözlemledik. İleri tetkik amacıyla yaptığımız röntgen bulgularında da, karın organlarının göğüs boşluğu içinde olduğunu tespit ettik ve acilen hastanın operasyonuna karar verdik. Aynı gün yaptığımız operasyonda, ki bu kompleks bir operasyondu, yırtılan diyafram bölgesi dikildi ve hastanın tekrar eski sağlığına kavuşması sağlanmış oldu” diye konuştu.