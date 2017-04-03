Eski Dekan Alkan’a vefa

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hastanesi Genel Ameliyathanesine isim verilmesi törenine; Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Keleş, ameliyathaneye ismi verilen Diş Hekimliği Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Alper Alkan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.



Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, uzun yıllar fakültelerine verdiği katkılarından dolayı Prof. Dr. Alkan’a teşekkür ederek, “Öğrencilik zamanından bu yana tanıdığım Prof. Dr. Alper Alkan’ı her zaman çalışkan ve başarılı bir öğrenci olarak bildim. Yaptığı işleri, kazandırdığı hastaneyi her zaman duyardım. Kayseri’ye ilk geldiğimde gördüm ki; Türkiye’de 80’e yakın Diş Hekimliği Fakültesi var. Alper Alkan tarafından yapılanları, çoğu fakülte dekanı hayal bile edemez” dedi.







Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven de, Prof. Dr. Alkan’ın Diş Hekimliği Fakültesinde güzel işlere imza attığını söyledi.

Prof. Dr. Güven, “Hayırsever katkıları ile üniversitemiz yaşıtlarına göre büyümede hızlılık göstermektedir. Bunun en önemli sebebi de hayırseverlerin üniversitemizi yalnız bırakmamalarıdır. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Alper hocamızın da kişisel katkıları da bu manada çok önemlidir. Çok girişimci ve istediğini almadan bırakmayan bir yapıya sahip birisidir. Gerek hayırsever Tatar Ailesi, gerek çalışanlarının katkısı ile çok güzel bir fakülte oluşturdu. Ülkemize, şehrimize çok güzel bir hastane kazandırdı. Bende onun bir hastası olarak da bu ameliyathaneye isminin çok yakışacağını düşünüyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.”







Diş Hekimliği Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Alper Alkan ise, Erciyes Üniversitesi Senato kararı ile ameliyathaneye isminin verilmesinden dolayı büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Alkan, “Herkesin bildiği bir söz vardır. Devlette yapılan hiçbir hizmet karşılıksız kalmaz diye. İşte bugün devletimizin sıcak yüzünü, şefkatini, yüceliğini ve hizmetin karşılıksız kalmadığını gösteren bir gündür. Devlet adına, adımın bu ameliyathaneye verilmesine karar alanlara ne kadar teşekkür etsem azdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler tarafından, Diş Hekimliği Hastanesi Prof. Dr. Alper Alkan Genel Ameliyathanesinin açılış kurdelesi kesildi.

Kurum Haberi