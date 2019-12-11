Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski Kayseri milletvekili Şahin için tören

17-18. Dönem Kayseri milletvekili Mustafa Şahin için tören düzenlendi.

TBMM Şeref kapısı önünde Kayseri milletvekili Mustafa Şahin tören düzenlendi. Törene, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski İçişleri Bakanı Saffet Arıkan Bedük, ailesi ve yakınları katıldı.
Şahin’in öz geçmişi okundu ve dualar edildi.



Şahin'in cenaze namazı Kocatepe Cami'nde kılındı
ANAP Kayseri 17’nci ve 18’inci dönem Milletvekili Mustafa Şahin’in cenaze namazı Kocatepe Camii’nde kılındı.



Anavatan Partisi (ANAP) 17’nci ve 18’inci dönem milletvekili Mustafa Şahin’in cenaze namazı Kocatepe Cami’nde kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Şahin ailesinin yanı sıra ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve çok sayıda partili katıldı. Şahin'in naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.




Kocatepe Camii’nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da çelenk gönderdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAnkaraANAP Kayseri MilletvekiliMustafa şahinAnkara TörenCenaze Töreni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.