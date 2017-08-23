Evlerde tasarruf kültürü zayıflıyor

TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı Bütçe Araştırması ve İş Gücü İstatistikleri verilerini değerlendiren TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, " Ortaya çıkan tabloda gelir tuzağı ve değişen yaşam tarzımızla kaybettiğimiz tasarruf kültürü göze çarpıyor" dedi.



Tasarruf edememenin orta gelir tuzağına düşmüş ekonomilerin bir sonucu olduğunun altını çizen Yaşar Doğan; "Konut ve gıdaya ayrılan payın azalıp eğitim ve eğlence kalemlerindeki oransal artış, değişen yaşam tarzının göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan İstihdam Seferberliği ve yatırım teşvik paketleri ile istihdam edilenlerin sayısı her geçen gün artarken iş talepleri de istenen seviyede gerçekleşememiştir. Yatırımların finanse edilmesinde tasarruflar en önemli kalemdir. Tasarruf edemediğimiz için de yatırımlar artmamakta ya da yüksek maliyetlerle finanse edilmek zorunda kalmaktadır" açıklamasında bulundu.



İstihdamı artırmak için çalışıyoruz



TÜİK verilerinin 15-24 yaş işsizlik oranının artarak yüzde 19,8'e ulaştığının altını çizen Doğan "Bu rakam yeni yatırımların istenen oranda gerçekleşse bile iş hayatına yapılan talebin istenen seviyede gerçekleşmediğini göstermesi açısından önemlidir. Bu durum sadece yatırımlarla yeni iş imkânlarına beklenen talebin oluşmamasıyla da izah edilemez. Maalesef değişen yaşam tarzları sonucu gençlerimizin iş beğenmeme ve çalışmak istememe gibi sosyolojik bir problemi de bulunmaktadır. Tüm bunları aşabilmemiz için TÜMSİAD olarak her platformda vurguladığımız gibi üretmeye ve yeni istihdam olanakları oluşturmaya devam ederek özellikle genç işsizlerimizi iş hayatına adapte edip üretimimize dâhil etmeliyiz" dedi.



Kurum Haberi

