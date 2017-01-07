Evlilik Okulu sona erdi Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri, “Evlilikte Cinsellik” konulu seminer ile sona erdi. Seminerin sonunda eğitimlere katılan 237 kişiye sertifika verildi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen seminerin konuşmacısı Rize Devlet Hastanesi Psikiyatristi Dr. Hatice Alibaşoğlu, evlilikte cinselliği anlattı. Dr. Alibaşoğlu, “Günümüzde cinsellik konusundaki eğitim evlilik sürecine kadar bekletilmektedir. Bunun nedeni ise toplumun cinselliğe bakış açısıdır. İnsanlar aile kurmak için, üremek için ve cinsellik için evlenmektedirler. Evlilik hukuksal dayanağı olan bir kurum olmasıyla birlikte cinselliğin meşrulaştırılmasıdır” dedi.



Cinsellik konusunda çiftlerin birbirinin fıtratını anladığında sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini kaydeden Dr. Hatice Alibaşoğlu, “Cinsellik konusuna kadın ve erkek dünyasında iki farklı görüş bulunmaktadır. Erkekler zannediyorlar ki; cinsellik düzelirse evlilikteki ilişki de düzelir. Kadınlar ise günlük hayattaki işler düzeldiğinde cinsellik de düzelir diye düşünüyor. Bu durumda erkekler kendi açısından, kadınlar da kendi açısından olaya bakıyor. Fakat çiftler birbirlerini, eşlerinin fıtratını anladığında problemlerin büyük kısmı çözülmüş olacak. Aynı zamanda bir birey kendisini de çok iyi tanımalı ve evliliğinde neyi isteyip neyi istemediğini bilmelidir” diye konuştu.



Seminerin sonunda ise “İnsan Niçin Evlenir?”, “Evlilik ve Maneviyat”, “Evlilik Aşkı Oldurur”, “Aile Hukuku” ve “Evlilikte Cinsellik Eğitimi” konularındaki eğitim seminerlerine katılan 237 kişiye törenle sertifika verildi.

İHA

